Rezort obrany chce pre armádu nakúpiť slovenské výrobky

Minister Martin Glváč tvrdí, že obrana prehodnotením požiadaviek a zmlúv vlani ušetrila 86 miliónov eur.

16. apr 2013 o 12:37 SITA

Ozbrojené sily majú k dispozícii desiatky nových zahraničných vozidiel a ďalšej techniky. Do roka majú pribudnúť aj dva až tri slovenské výrobky.

HLOHOVEC. Rezort obrany prehodnotením požiadaviek, zmlúv a verejného obstarávania v minulom roku ušetril 86 miliónov eur, ktoré použil na rozvoj ozbrojených síl, predovšetkým na opravu a nákup techniky a výstroja vojakov.

Na vyhodnotení finančného roka 2012 o tom na tlačovej besede v Hlohovci informoval minister obrany Martin Glváč.

Ozbrojené sily majú k dispozícii sedemdesiat nových vozidiel Landrover, ďalej nové vozidlá Aktis, veliteľský komunikačný systém na riadenie zbraní v rámci delostrelectva Delosis a ďalšiu techniku.

Aj keď väčšina nakúpenej techniky pochádza zo zahraničia, podľa Glváča budú čoskoro pribúdať do výzbroje predovšetkým pozemných síl slovenské výrobky.

,,Máme vo výhľade dva až tri výrobky, ktoré by sme chceli použiť pre pozemné sily. Či už ide o ľahké obrnené vozidlo so slovenskou vežou, väčšie obrnené vozidlo alebo modernizáciu BVP-2 so slovenskou vežou. Aj v rámci záchrany VOP Nováky chceme, aby boli preferované slovenské výrobky,“ povedal Glváč.

Podľa neho by slovenská technika mala byť k dispozícii o rok.

Okrem šetrenia ministerstvo počas uplynulého roka presadilo aj niekoľko legislatívnych úprav.

Dôležitý je sociálny zákon, ktorý nadobudne účinnosť 1. mája a má zabezpečiť stabilizáciu vojakov tak, aby zotrvali v služobnom pomere čo najdlhšie.

Ďalšia legislatívna úprava zabezpečila spojenie vojenských spravodajských služieb, čím sa majú šetriť financie.