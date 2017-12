Sudcovia si imunitu bránia. Je to garancia nestrannosti, tvrdia

Poslanci chcú meniť Ústavu, aby vydanie sudcu na trestné stíhanie už nevyžadovalo súhlas Ústavného súdu.

16. apr 2013





BRATISLAVA. Súdna rada je proti zámeru zrušiť imunitu sudcov. Na utorkovom rokovaní prijala odmietavé stanovisko k prípadnej zmene ústavy, ktorá by to umožnila.

Rada oslovila sudcovské rady súdov, aby sa k tejto otázke vyjadrili a z ich odpovedí sformulovala záverečné stanovisko.

Harabin: Sudcovia nie sú beztrestní

Imunitu sudcu považuje za garanciu, že každý účastník súdneho konania má zabezpečený nezávislý a nestranný proces.

Predseda súdnej rady Štefan Harabin upozorňuje, že sudcovia nie sú beztrestní. Ak sa sudca niečoho dopustí, môže byť aj potrestaný, len s jeho vydaním na trestné stíhanie musí súhlasiť Ústavný súd.

Podľa rady je to garancia práva občana na nezávislého a nestranného sudcu.

Odmietnutím zrušenia imunity chce vylúčiť možnosť zneužívať právo stíhať sudcov za také trestné činy, pri ktorých existuje pochybnosť, či nejde len o snahu vylúčiť sudcov z rozhodovania.

Harabin má obavy z toho, aby sa niektorí nezmyselnými trestnými oznámeniami nepokúšali o výmenu sudcu. „Išlo by o nástroj, ktorý by sa mohol často používať aj na to, aby sa súdne procesy oddialili,“ dodal.

Laššáková: Sudcovia pôvodne problém nemali

Vládny Smer a opozičné strany naďalej podporujú zrušenie imunity sudcov, aj keď súdna rada s týmto návrhom nesúhlasí.

„Ústavný zákon o zrušení poslaneckej imunity sme schválili s podporou všetkých parlamentných strán. Široká politická zhoda panuje aj pri ústavnom návrhu na zrušenie imunity sudcov. Myslím si, že pred zákonom sme si všetci rovní, nemali by byť rovní a rovnejší,“ uviedla predsedníčka poslaneckého klubu Smeru Jana Laššáková.

Pripomenula, že na zrušení sudcovskej imunity sa politici zhodli už po zrušení poslaneckej imunity.

„So zrušením imunity pôvodne sudcovia nemali problém,“ dodala podpredsedníčka parlamentu s tým, že situácia sa asi zmenila.

Laššáková sa prihovára za to, aby sudcom podobne ako poslancom zostala tzv. funkčná imunita, teda aby boli nepostihnuteľní za právny názor a rozhodovaciu činnosť.

Návrh pripravuje Madej

Návrh na zrušenie trestnoprávnej imunity sudcov pripravuje predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej.

Sudcom by po novom zostala tzv. funkčná imunita. To znamená, že sudcovia by požívali imunitu pri výkone funkcie sudcu, nemohli by byť teda stíhaní za rozhodovaciu činnosť a za právny názor, ktorý vyjadria v rozhodnutí.

Novela podľa Madeja predpokladá, že na súhlas s vydaním na trestné stíhanie sudcu sa už nebude vyžadovať súhlas Ústavného súdu.

Zároveň by sa malo uviesť do ústavy, že sudcu za rozhodovanie nebude možné trestne stíhať.

Poslanci si v aktuálnom volebnom období po rokoch zrušili trestnoprávnu imunitu, o priestupkovú imunitu prišli ešte za vlády Ivety Radičovej. Smer vtedy zrušenie trestnoprávnej imunity pre poslancov odmietol.