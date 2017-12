Riaditeľov škôl by mal menovať a odvolávať zriaďovateľ

Podľa odborníkov z oblasti školstva je zmena krokom späť.

16. apr 2013 o 15:14 SITA

BRATISLAVA. Riaditeľov základných a stredných škôl by mali menovať a odvolávať výhradne zriaďovatelia, lebo nesú zodpovednosť za chod školy.

Predpokladá to správa o stave školstva, ktorú vypracovalo ministerstvo školstva. Podľa analytičky pre vzdelávanie je to krok späť, nepáči sa to ani Združeniu samosprávnych škôl Slovenska.

Podľa správy je zároveň potrebné upraviť pôsobnosť rady školy tak, aby mohla reálne vykonávať svoju kontrolnú funkciu.

V súčasnosti riaditeľa školy menuje a odvoláva zriaďovateľ na návrh rady školy, v ktorej majú svojich zástupcov učitelia, rodičia, ako aj zriaďovateľ. Návrh rady je pre zriaďovateľa záväzný.

Analytička: Zmena je krokom späť

Podľa analytičky pre vzdelávanie z portálu Nové školstvo Zuzany Zimenovej ide o krok späť.

"Bola by to demontáž demokratických princípov a decentralizácie, ku ktorej sme pristúpili po Novembri 89," povedala Zimenová. Pripomína, že školy sú regionálne a rodičia sa môžu aspoň prostredníctvom rady školy vyjadrovať.

"Rodičia by tak prišli o jedinú skutočnú páku. Došlo by k zastaveniu demokratického procesu a zriaďovateľ bude môcť svojvoľne rozhodovať," varuje.

Riaditelia škôl majú významné kompetencie, prijímajú učiteľov, rozhodujú o školských vzdelávacích programoch či financiách.

Podľa Zimenovej teraz existuje poistka, aby mohol byť riaditeľ kontrolovaný. Skôr by bola za to, aby mal zriaďovateľ kompetencie hodnotiť kvalitu vyučovacieho procesu.

Takýto krok by nebol dobrý ani podľa Združenia samosprávnych škôl Slovenska.

"Bol by tak narušený jediný demokratický princíp," poznamenala jeho predsedníčka Alena Petáková s tým, že v rade majú zastúpenie pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, rodičia, ako aj zriaďovateľ.

O riaditeľovi môže rozhodnúť starosta bez vzdelania

Petáková pripomína, že riaditeľ musí mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa pedagogického smeru a minimálne jednu atestáciu.

Naopak, starostom môže byť aj človek bez vzdelania, ktorý má rozhodovať o menovaní riaditeľa. Existujú aj obavy, že by sa tak vytvoril priestor na rôzne ľudské pomsty.

Podľa správy sa z pohľadu zriaďovateľov škôl a školských zariadení ako problém javí činnosť orgánov školskej samosprávy, najmä v oblasti menovania a odvolávania riaditeľov škôl.

"Veľmi často sa stáva, že radu školy ovládnu zamestnanci školy, ktorí následne rozhodujú o bytí a nebytí riaditeľa. Zriaďovatelia sa vyjadrili, že veľmi často sa rady školy zbavovali najmä riaditeľov, ktorí tvrdo vyžadovali disciplínu a plnenie pracovných povinností," píše sa v správe.

Z pohľadu zamestnancov sa zase podľa správy situácia javí často opačne, zriaďovateľ a riaditeľ ovládnu radu školy a jej kontrolná funkcia sa stáva formálnou.

Situáciou v školstve sa v marci zaoberalo aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

"Zriaďovatelia musia mať právo niesť zodpovednosť nielen za vymenovanie riaditeľa školy a školského zariadenia, ale aj mať možnosti a tomu zodpovedajúce nástroje na riadenie a regulovanie prevádzky, mzdového vývoja a modernizácie škôl a školských zariadení," znie jeden zo záverov ich konferencie.