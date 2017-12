Šéf záchranárov: Máme plán aj na prípadný teroristický útok

Riaditeľ odboru integrovaného záchranného systému Ladislav Szakállos hovorí o tom, ako postupujú pri mimoriadnych situáciách.

16. apr 2013 o 17:12 Lenka Juríčeková

Boston posilnil bezpečnosť. Podobne urobil New York, Moskva či Londýn.(Zdroj: TASR/AP)

Ako je Slovensko pripravené na podobné situácie, ako je tá, ktorá sa stala v Bostone?

"V nepretržitej prevádzke sú koordinačné a operačné strediská záchranných zložiek a policajného zboru. Tie na miesto udalosti do 1 minúty vysielajú prvozásahové jednotky – teda hasičov, policajtov a zdravotníkov, ktorí majú pohotovosť. Ak by išlo o podobný útok ako v Bostone, alebo iný kriminálny čin, má to dominantne v rukách polícia. V prípade nehôd však na mieste zásahu velí hasič, aj preto, lebo hasiči typicky prichádzajú na miesto ako prví."

Ako informujete verejnosť?

"V prípade vzniku rozsiahlej mimoriadnej udalosti, keď je potrebné okamžite varovať obyvateľstvo, alebo obmedziť vstup obyvateľov do ohrozeného priestoru, je možné zabezpečiť komunikáciu cez rozhlas a elektronické médiá."

Existujú plány, ako zabrániť panike?

"Denne sa vyhodnocuje bezpečnostná situácia, či už cez SIS, alebo Centrálne riadiace a monitorovacie stredisko. V prípade teroristických útokov je to vecou Integrovaného záchanného systému a zložiek ministerstva vnútra. Existujú aj typové plány pre jednotlivé druhy udalostí, nie sú však zverejnené."

Pomáha niekto po zásahu psychicky záchranárom a zasiahnutým?

"Na to sú vytvorené pracovné skupiny na ministerstve vnútra, ktoré zabezpečujú starostlivosť o zasahujúce zložky. V prípade starostlivosti o civilné obyvateľstvo spolupracujeme s niektorými organizáciami neziskového sektora, prostredníctvom sekcie personálnych činností máme ich činnosť zmapovanú a vieme, kto sa na čo špecializuje."