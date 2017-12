Viac ako pol roka unikala, opäť je s deťmi doma

Iveta Dobišová utekala pred rozhodnutím súdu. Teraz začala veriť, že aj sudkyňa ju už počúva.

16. apr 2013 o 20:20 Veronika Prušová

Iveta Dobišová so svojimi dvomi synmi ešte na úteku.(Zdroj: ARCHÍV IVETY DOBIŠOVEJ)

BRATISLAVA. Po viac ako pol roku sa Iveta Dobišová so synmi vrátila domov do Liptovského Mikuláša. „To, čo sme museli prežívať celých šesť mesiacov, neprajem nikomu,“ hovorí. Synovia majú štyri a tri roky.

V októbri utiekla pred verdiktom okresnej sudkyne Zuzany Bajlovej, ktorá predbežne zverila synov do starostlivosti otca, Dobišovej bývalého manžela. Vo februári rozhodnutie súdu z Liptovského Mikuláša krajský súd zrušil.

Matka už víťazí

Pri návrate zavážilo piatkové pojednávanie. „Mala som pocit, že aj sudkyňa konečne vzala do úvahy moje dôkazy a že sa v konečnom dôsledku zistilo, že som skutočne žiadnu chybu počas celého minulého roka neurobila,“ hovorí Dobišová.

Predtým sudkyňa viac dala na otca detí a kolízne opatrovníčky. Priklonili sa k jeho názoru, že mu matka bráni v kontakte so synmi. V piatok sa to nepreukázalo.

Sociálne úradníčky podľa Dobišovej pochybili najviac. „Dúfam, že takúto prácu už vykonávať nebudú, pretože ich právomoc a slovo na súde je naozaj veľké,“ hovorí.

Sociálny úrad už kolízneho opatrovníka zmenil. Dôvody nevysvetlil, hoci dosiaľ žiadne pochybenia v postupe úradníčok nevidel.

S otcom sami nebudú

Otec sa v piatok uspokojil s tým, že sa s deťmi bude stretávať ešte menej ako pôvodne. Stretávali sa každý druhý víkend, po novom to bude každý piatok tri hodiny, a to v prítomnosti psychológa aj matky.

Jaroslav Dobiš hovorí, že s tým súhlasil, lebo pochopil, že deti sú nastavené proti nemu. Matka im vraj hovorila, že sa skrývajú pred otcom. „Za daného stavu by bolo nevhodné pre deti, aby som ich bral na víkend,“ hovorí.

Nové pravidlá by mali platiť do polovice mája, potom bude ďalšie pojednávanie. Ak začnú deti reagovať dobre, bude Dobiš žiadať rozšírenie styku. Polroka so synmi nebol v kontakte.

Ich matka hovorí, že útek vnímali veľmi zle. Po návrate mal starší zlé sny a zhoršil sa mu aj zdravotný stav.

Keďže matka v októbri utiekla pred rozhodnutím súdu, stále je obvinená z marenia úradného rozhodnutia. Verí, že na výsluchu sa všetko vysvetlí a stíhanie zastavia.

Hovorí, že ide len o jedno z jedenástich trestných oznámení, ktoré na ňu bývalý manžel od rozvodu podal.