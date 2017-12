Tichý vraj stiahne žalobu za Bonanno, ak sa mu noviny ospravedlnia

Šéf prokuratúry Ladislav Tichý vypovedal na súde, odmieta hru na masového vraha Ľubomíra Harmana.

BRATISLAVA. Námestník prokuratúry Ladislav Tichý vystupuje zo služobnej limuzíny a víta ho muž s modrými chráničmi na ušiach a samopalom v rukách.

Situáciu zachytáva fotografia z právnického večierka v bare Bonanno, ktorý bol dva mesiace po vyčíňaní masového vraha Ľubomíra Harmana v Devínskej Novej Vsi.

Za spájanie s Harmanom chce Tichý vysúdiť odškodné 200­-tisíc eur od Nového Času, ktorý o tom informoval.

To je ten z Bonanna

Tichý odmieta, že by išlo o hru na Harmana. Výšku odškodného považuje za primeranú.

„Tá suma je namieste vzhľadom na moje postavenie. Zasiahlo to moju rodinu aj známych. Keď prídem niekde do spoločnosti, hneď povedia – to je ten z Bonanna,“ povedal pred súdom.

Tichý by od vydavateľa Nového času nechcel 200-tisíc eur, ak by noviny začali uverejňovať na titulnej strane ospravedlnenie s jeho fotkou, že „Tichý sa nehral na Harmana“ počas stretnutia sudcov a právnikov v bare Bonanno.

Takéto ospravedlnenie by musel Nový čas uviesť päťkrát v denníku a päťkrát na webe. Ak by tak urobil, Tichý by požadoval len trovy súdneho konania.

„Ak toto urobíte, vezmem žalobu späť, to vám môžem odprisahať,“ povedal Tichý na Okresnom súde Bratislava II. počas pojednávania o jeho žalobe. Je však presvedčený, že „miliardársky“ denník to neurobí.

Súkromný večierok

Večierok v Oravskej Lesnej bol podľa Tichého súkromnou záležitosťou. Išlo o vopred dohodnuté stretnutie s priateľmi.

Prečo tam teda prišiel služobnou limuzínou? Tichý to vysvetľuje tým, že sa zastavil po služobnej ceste v Žiline.

Pri poznámke právneho zástupcu Nového Času Róberta Bánosa, že to bolo v sobotu, sa zarazil.

„Pokiaľ si dobre pamätám, v sobotu som tam nebol.“ Dodáva však, že na služobné cesty niekedy chodí aj cez víkendy a na použitie služobného auta má nárok aj „v nedeľu v noci“. Aká to bola služobná cesta? „Nemôžem povedať. Je to môj problém.“

Akcia bola v sobotu 16. októbra 2010. Dokazuje to aj zverejnené video, na ktorom sám Tichý jasne hovorí tento dátum. Bolo to stretnutie občianskeho združenia Justičný Oskar.

Na ďalšom videu právnik na dôchodku Tibor Péchy tancuje so soškou spravodlivosti v rukách.

Tichý na súde odmieta, že by tak tancoval aj on. „Tá dáma je príliš vo svojom veku, aby som s ňou tancoval.“

Odtiaľ potiaľ

Na pojednávaní žartoval viackrát. Sudca Raul Pospíšil ho napomenul. „Mám rád neformálnejší prístup, ale odtiaľ potiaľ.“

Súd bude pokračovať v júli. Žaloby podali aj ďalší učastníci akcie vrátane sudcov Najvyššieho súdu Daniela Hudáka, Štefana Michálika, Milana Lipovského a Juraja Semana. Spolu žiadajú 940-­tisíc eur.