Ten, kto povie, ako Fond národného majetku zanikne, môže dostať až tri milióny eur

FNM mal podľa prvých plánov zaniknúť túto jeseň. Zdá sa, že bude fungovať ešte aj v roku 2016.

17. apr 2013 o 19:40 Miroslav Kern

BRATISLAVA. „Je potrebné urobiť definitívne rozhodnutia, pokiaľ ide o Fond národného majetku. Prioritou mojej vlády bude zrušenie tejto inštitúcie, pretože stráca význam,“ vravel premiér Robert Fico vlani v apríli, týždeň po vymenovaní vlády.

„Vláda rozhodne o zrušení FNM efektívnym spôsobom, bez dodatočných dosahov na štátny rozpočet a s vylúčením ekonomicko­právnych a obchodných rizík,“ spresnilo túto ambíciu programové vyhlásenie vlády.

V skutočnosti zrušenie fondu potrvá dlho a bude zrejme aj veľmi drahé.

„Výkonný výbor FNM prijal uznesenie o postupe zrušenia. V prvej etape, do konca roka 2014, sa vykoná vyrovnanie aktív a pasív a zanalyzujú sa všetky ekonomické, právne a ostatné riziká súvisiace so zrušením. Potom bude do Národnej rady v roku 2016 predložený vládny návrh zákona, ktorý bude hovoriť o zrušení,“ opísala zánik fondu hovorkyňa Miriam Žiaková.

O tri roky neskôr

Ešte v septembri minulého roka pritom ministerstvo hospodárstva navrhovalo, že fond zanikne v roku 2013 a premenovať sa má na Národnú správcovskú spoločnosť.

Veľmi vysoké budú náklady, ktoré fond na svoj zánik spotrebuje.

Podľa zistení SME si FNM listom pýtal od ministerstva financií až tri milióny eur na poradcu, ktorý by poradil, ako ho treba zrušiť.

Prípravu tendra na výber poradcu už fond oznámil vo Vestníku verejného obstarávania, ale bez predpokladanej sumy.

„Predmetná suma je odhadovaná,“ vysvetľuje fond, ako prišli na sumu tri milióny eur. Konečnú cenu má určiť výsledok tendra.

Ministerstvo financií odpovedá, že v zmysle zákona nemôže realizovať transfery fondu a ten si bude musieť riešiť výdavky na zrušenie z vlastných peňazí.

Podľa informácií SME chce fond nové výdavky pokryť z dividend od firiem, v ktorých má podiel a ktoré doteraz odvádzal do štátneho rozpočtu.

Ďalšie vysoké sumy majú ísť na digitalizáciu archívu FNM. Fond vypísal súťaž na digitalizáciu s predpokladanou sumou 2,5 milióna eur a na otázky SME spresnil, že to má byť ešte o ďalšieho pol milióna viac.

Peniaze sa majú použiť na 1791 privatizačných projektov a prislúchajúcu dokumentáciu.

Po digitalizácii všetko odovzdajú nástupníckej organizácii alebo do národného archívu. Aj v tomto prípade FNM tvrdí, že po súťaži môže byť cena iná.

Nafotia pre históriu

Fond vysvetľuje, že digitalizácia je potrebná pre „historicko-spoločenskú hodnotu tejto časti archívu, kde privatizačný proces je v histórii Slovenska významnou udalosťou a treba ju zachovať ako historické dedičstvo“.

Len náklady na poradcu a digitalizáciu tak majú byť vyššie ako rozpočet fondu na dva roky.

Na tento rok mal fond s piatimi desiatkami zamestnancov plánované náklady 2,39 milióna eur.

Umývali a opravovali

Fond má aj ďalšie zvláštne pôsobiace výdavky. Za umývanie a čistenie svojich siedmich áut za posledný polrok zaplatil takmer 950 eur a za ich opravy a servis skoro osemtisíc eur.

Za „poradenstvo v oblasti mediálnej komunikácie“ zaplatil súkromnej firme 11 856 eur. Po rokoch si pritom opäť najal hovorkyňu.

SME sa na zánik FNM a výdavky s tým spojené opýtalo aj premiéra Fica. Jeho tlačový odbor odkázal, že „kompetenčne príslušným rezortom“ je ministerstvo hospodárstva.