Fond národného majetku má zaniknúť, no objednáva si softvér

Fond mal zaniknúť už tento rok. Údržbu softvéru si zaplatil až do konca roku 2016.

17. apr 2013 o 19:53 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Ročná licencia za tritisíc eur a poplatky za každú hodinu práce, ak ich bolo treba – takto vyzerali platby Fondu národného majetku za informačný systém Nuntio v minulosti.

Fond ho využíva už desať rokov a ešte v roku 2011 pravidelne obnovoval ročné zmluvy, ktoré sa mohli skončiť aj vyčerpaním maximálnej stanovenej sumy 9990 eur. Až do mája 2012 sa za softvér okrem licenčného poplatku neplatilo nič.

Po nástupe nominantov Smeru do fondu, ktorý mal podľa plánov ministerstva hospodárstva zaniknúť už tento rok, sa však investície do softvéru a hardvéru rozbehli.

Zmluva až do volieb

Nové vedenie fondu na konci roka vyčerpalo dohodnutú sumu 9990 eur a po rokovacom konaní bez zverejnenia podpísalo s rovnakou firmou Dinamo novú servisnú zmluvu, ktorá má platiť až do konca roku 2016.

Zvýšilo ňou limit na 195-­tisíc eur a za servis a podporu začalo platiť paušálne po dvetisíc eur mesačne.

Ak servis prekročí stanovenú dĺžku, zaplatí navyše ďalších päť stoviek za každý deň práce jedného človeka.

Po uzavretí novej servisnej zmluvy sa zanikajúci fond rozhodol systém nechať vylepšiť. Od Dimano si nechal prirobiť nové moduly za takmer 174-­tisíc eur.

Nie však cez servisnú zmluvu, v ktorej sa tiež spomína „poskytnutie služieb pre ďalší rozvoj“, ale na základe novej zmluvy po ďalšom rokovacom konaní bez zverejnenia.

Ak by práce prebehli na základe prvej servisnej zmluvy, prečerpal by FNM takmer celý limit, ktorý zmluva stanovila do konca roku 2016.

Rýchla dodávka

Firma poskytla nové moduly expresne. Zmluva o ich dodaní bola podpísaná 13. decembra a o šesť dní už fond zaregistroval faktúru.

„Informačný systém Nuntio si vyžaduje pravidelné zabezpečenie servisu a podpory prevádzky,“ odpovedal fond na otázky o systéme.

Fond národného majetku tvrdí, že pri dohadovaní zmlúv neporušil zákon o verejnom obstarávaní, keďže nešlo o údržbu, servis a podporu prevádzky systému, ale o „rozšírenie o nový modul“.

Zanikajúci fond si po zmene vedenia objednal aj ďalšie IT služby.

V decembri za „komponenty centrálnej IT infraštruktúry, funkčné rozšírenie diskového poľa a zálohovanie konsolidovaného virtuálneho prostredia“ zaplatil vyše 116-­tisíc eur.