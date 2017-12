Čierna Hora zaplatila Ficovi a Kaliňákovi dovolenku. Sme k nej nekritickí

Čiernohorskej opozícii nekritickosť Slovenska prekáža

K nezávislosti krajiny prispel minister Miroslav Lajčák.

PODGORICA, BRATISLAVA. „Akoby nás riadili Slováci,“ povedal SME predseda čiernohorského parlamentu Ranko Krivokapič.

Bolo to v roku 2006 a malý balkánsky národ si v referende, ktoré mali pod palcom dvaja Slováci, práve odhlasoval nezávislosť.

Miroslavovi Lajčákovi, vtedy splnomocnencovi Únie pre Čiernu Horu, sa podarilo medzi Srbmi a Čiernohorcami vyjednať dohodu, aby o budúcnosti rozhodlo referendum.

Hlasovanie ako šéf referendovej komisie strážil slovenský veľvyslanec František Lipka, ktorý je dodnes v Čiernej Hore chargé d'affaires. Predvlani ho tamojšia obchodná komora zvolila za manažéra roka.

Chýba kritika korupcie

Nezávislosť Slovákov teraz v Čiernej Hore spochybňujú.

„Ešte som nevidel, aby Lajčák kritizoval premiéra Djukanoviča, korupciu, organizovaný zločin, slabú prokuratúru alebo políciu. Najnovšie kritizoval opozičné protesty, že z nich nemôže vzísť nič dobré,“ hovorí šéfredaktor čiernohorských novín Vijesti Mihajlo Jovovič.

Práve preto sa noviny pýtali, či dovolenky našich politikov nesúvisia s tým, ako posudzujú problémy v ich krajine. Diplomat Lipka sa denníku podľa Jovoviča snažil informácie o dovolenke najprv zatajiť.

Lietajú úplatky

Opozičný politik Nebojsa Medojevič tento týždeň vyzval Europol, aby prešetril Lajčákove účty na podporu „mafiánskeho režimu“ Djukanoviča. Toho v minulosti niekoľkokrát vyšetrovali za pašovanie cigariet, talianska prokuratúra nakoniec obvinenia stiahla.

„Je to súčasť balkánskej politickej kultúry v duchu - ak nie si so mnou, si proti mne,“ reagoval na to Lajčák pre agentúru SITA. Z obvinení si nič nerobí.

Djukanovič je v Únii rešpektovaným politikom. Tento týždeň krajinu navštívila šéfka úniovej diplomacie Catherine Ashtonová.

„Čierna Hora je dobrým príkladom pre ostatné krajiny v regióne,“ pochválila vládu. Treba podľa nej dokončiť reformy v justícii.

Mirek Tóda