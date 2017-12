Hrušovského ako prezidentského kandidáta vraj pravica spomína už menej

Ani Smer zatiaľ meno svojho kandidáta nepredstavil, takže opozícia má čas, tvrdí László Solymos z Mosta.

18. apr 2013 o 10:50 tasr, sita

BRATISLAVA. Bývalý predseda Národnej rady a šéf poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský sa v diskusiách pravice o spoločnom kandidátovi spomína vraj čoraz menej.

TASR to potvrdili viacerí predstavitelia strán Ľudovej platformy.

Podpredsedovia SDKÚ, KDH a Mostu-Híd Jozef Mikuš, Pavol Abrhan a László Solymos zdôrazňujú, že opozícia chce postaviť spoločného prezidentského kandidáta.

"Stále zotrvávame na tom, že rokovania nie sú uzatvorené. SDKÚ povedalo, že pre nich sú momentálne priorita voľby do vyšších územných celkov, a preto sa teraz nebude zaoberať prezidentským kandidátom. Našou vôľou je hľadať spoločného kandidáta v rámci strán Ľudovej platformy," povedal pre TASR Abrhan.

Mikuš potvrdil záujem SDKÚ na spoločnom kandidátovi pravice. Snahu oň má aj Most-Híd. Solymos povedal, že dohoda zatiaľ nie je.

Osobne by bol rád, keby vznikla do leta. "Budem naliehať na to, aby sme sa do leta dohodli, lebo trochu strácame čas," vysvetlil s tým, že na druhej strane ani Smer zatiaľ meno svojho kandidáta nepredstavil, takže opozícia má čas.

Hrušovský sa vyjadrí v polovici mája

Pavol Hrušovský sa do 15. mája vyjadrí, či bude kandidovať. Sľúbil to vedeniu KDH a členom poslaneckého klubu na rokovaní v úvode týždňa.

Podľa informácií agentúry SITA sa Hrušovského na kandidatúru pýtali viacerí poslanci KDH.

Zakladateľ hnutia Ján Čarnogurský v stredu večer vystúpil pred Radou KDH v Trnavskom kraji. Prejavil záujem vystúpiť aj pred celoslovenskou radou.

Čarnogurský nezískal podporu KDH na prezidentskú kandidatúru, chce kandidovať ako občiansky kandidát.

Niektorí liberáli ukazujú na Osuského

Niektorí liberáli z SaS by si vedeli v Prezidentskom paláci predstaviť ich poslanca Petra Osuského. Jedným z nich je Juraj Poláček, ktorý sa k tomu vyjadril aj otvorene na svojom blogu.

Osuský na tlačovke k odchodu kollárovcov z SaS priznal, že ho prekvapilo ospravedlnenie Juraja Miškova za pád vlády Ivety Radičovej.

Podľa neho bolo správne postaviť sa proti trvalému eurovalu, ktorý je, ako tvrdí, "evidentná hlúposť" a porušuje euroústavu.

Osuský tiež vyzdvihol konanie SaS pod vedením Richarda Sulíka, ktorá odmietla trvalý euroval aj za cenu straty ministerských pozícií a postu predsedu parlamentu.

Galko: Najskôr sa budeme radiť v strane

Podpredseda SaS Ľubomír Galko v súvislosti s Poláčkovými vyjadreniami uviedol, že je to jeho osobný názor.

"Peter Osuský je poctivý, vzdelaný a rozhľadený človek a bojovník proti komunizmu. My sa však o všetkých alternatívach budeme najskôr radiť interne v strane," dodal Galko.