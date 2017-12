Borec ide na exekútorov, chce sa zbaviť nepoctivých

Exekútor bude mať po novom povinnosť zriadiť si osobitný účet, na ktorý bude ukladať vymožené peniaze.

18. apr 2013 o 15:46 TASR

BRATISLAVA. Pravidlá pre exekútorov sa sprísnia. Predpokladá to novela Exekučného poriadku, ktorú predstavil minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru).

Tvrdí, že pre nepoctivých exekútorov to bude znamenať začiatok konca kariéry.

Novinkou pre exekútorov bude napríklad povinnosť mať osobitný účet, na ktorom budú ukladať vymožené peniaze. Má im to zabrániť, aby narábali s cudzími peniazmi.

"Exekútor bude musieť vybrať prostriedky najprv na istinu tak, aby sa čím skôr zastavil rast úrokov," povedal Borec. Dodal, že z každej vymoženej sumy si bude môcť exekútor ponechať maximálne 24 percent.

"Zabráni sa tak situáciám, že exekútor vymôže len sumu, ktorá pokryje jeho odmenu a vo vymáhaní istiny už nebude efektívne pokračovať," uvádza rezort spravodlivosti.

Podľa návrhu chce ministerstvo zaviesť na miesta exekútorov výberové konania, podobne ako je to u sudcov.

Zmeny sa dotknú aj disciplinárnych konaní. Budú verejné a nebudú prebiehať len vnútri exekútorskej komory.

Po novom by mal o disciplinárnych previneniach exekútorov, ktorým bude môcť byť každé porušenie zákona, rozhodovať trojčlenný senát, zložený z dvoch členov menovaných ministrom a jedným z komory.

O odvolaniach voči jeho verdiktom bude rozhodovať súd, navrhuje rezort spravodlivosti.

Ministerstvo spravodlivosti poslalo novelu do pripomienkového konania. Predpokladá, že do platnosti by mohla vstúpiť 1. novembra 2013.