Fico tají faktúru za let z dovolenky v Čiernej Hore

Súkromným lietadlom za stranícke peniaze lieta iba Robert Fico. Iné strany si lety nekupujú.

18. apr 2013 o 20:48 Monika Tódová, Monika Tódová, Tomáš Vasilko





BRATISLAVA. Premiér Robert Fico podľa stredajšieho stanoviska z Úradu vlady využil niekoľkokrát súkromné lietadlo, ktoré mu zaplatila jeho strana Smer.

Koľkokrát presne, na akých trasách a za akú sumu lietal, vo štvrtok Smer ani vláda nezverejnili.

Odmietli zverejniť aj faktúru, ktorú údajne Smer uhradil za let Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka z Čiernej Hory do Bratislavy minulý rok v auguste.

Fico let priznal potom, ako o ňom napísali čiernohorské noviny Vijesti. Pýtali sa, či je v poriadku, že ich daňoví poplatníci platia dovolenky slovenským politikom.

Fico aj Kaliňák bývali vo vile Topliš, ubytovanie hradila čiernohorská vláda.

Smer: Informujte inak

Fakty Dovolenka premiér a minister vnútra dovolenkovali v auguste 2012 v Čiernej Hore ,

, do Bratislavy išli na rokovanie vlády súkromným lietadlom ,

, Kaliňák sa potom vrátil.

Ficov hovorca Erik Tomáš povedal, že faktúru za let oboch členov vlády na jej mimoriadne rokovanie majú, ale nezverejnia ju, lebo sa im nepáči, ako denník SME o ich dovolenke informoval.

Tomášovi sa zdalo, že denník nedostatočne vysvetlil, že za rovnakých zvýhodnených podmienok v Chorvátsku dovolenkovala aj premiérka Iveta Radičová.

Na rozdiel od Fica Radičová za dovolenku platila 60 eur za noc v apartmáne. Fico tvrdí, že v tom nie je rozdiel, lebo aj v Radičovej prípade ide o zvýhodnenie a iba symbolickú sumu.

V skutočnosti podľa neho mala platiť 1000 eur za noc, čo je komerčná cena v chorvátskom vládnom zariadení.

Redakcia všetky spomínané informácie zverejnila.

Fico v minulosti priznal let z Piešťan do Košíc na oslavu straníckeho kolegu, odtiaľ do Pardubíc na snem ČSSD a odtiaľ naspäť do Piešťan. Vtedy zverejnil aj faktúru.

Iné strany lety nekupujú

Ďalšie parlamentné strany povedali, že súkromné lietadlo za stranícke peniaze neobjednávajú.

„Most-Híd vždy hospodári s pridelenými príspevkami efektívne. Ako predseda Smeru nakladá so štátnymi príspevkami strany Smer, je v jeho plnej zodpovednosti a na jeho svedomí,“ povedala hovorkyňa strany.

Na žiadny let si podľa hovorkyne SDKÚ nespomína ani bývalý premiér Mikuláš Dzurinda a určite si ho nekúpil ani terajší predseda Pavol Frešo. „To, ako strany nakladajú so štátnym príspevkom, môžu v konečnom dôsledku vyhodnotiť samotní občania,“ povedala.

Let svojmu predsedovi Richardovi Sulíkovi nekúpila ani SaS, známy je však jeho let na súkromnú večeru, ktorý si objednal a platil sám.

KDH si myslí, že stranícke peniaze by sa takýmto spôsobom používať nemali.

Zákon stranícky príspevok takto použiť nezakazuje. Smeru prináleží po voľbách od štátu 23 miliónov eur.

Poslancom Smeru použitie peňazí neprekáža. Poslanec Anton Martvoň hovorí, že let bol zaplatený z darov a členských príspevkov, nie z príspevku od štátu. „Ja to plne schvaľujem, práca politika nesúvisí len s oficiálnymi, ale aj neoficiálnymi návštevami,“ povedal.

Zuzana Wienk z Aliancie Fair­play hovorí, že je v poriadku, ak ústavní činitelia šetria svoj čas, považuje však za dôležité, aby ich faktúry boli podrobené verejnej kontrole.

Fico je papaláš, píše Lukáš Fila