Lipšic chce, aby generálneho prokurátora volili občania

19. apr 2013 o 14:03 TASR

Občania by v priamej voľbe zvolili čestnejšieho a odvážnejšieho človeka, ako by zvolil parlament, myslí si líder Novej väčšiny.

BRATISLAVA. Strana Daniela Lipšica chce na najbližšej schôdzi parlamentu predložiť návrh novelu Ústavy, ktorá by umožnila priamu voľbu generálneho prokurátora.

Lipšic to vyhlásil na dnešnom brífingu pred budovou Generálnej prokuratúry Bratislave.

Líder Novej väčšiny je presvedčený, že občania Slovenska dokážu v priamej voľbe zvoliť čestnejšieho, charakternejšieho a odvážnejšieho generálneho prokurátora, ako by zvolil parlament v minulom, či súčasnom zložení.

Vidí dostatok dobrých prokurátorov

Podľa návrhu by si občania volili generálneho prokurátora na obdobie piatich rokov.

Voľby by mali byť dvojkolové a mali by byť spojené s prezidentskými voľbami, alebo voľbami do Európskeho parlamentu.

Lipšic zdôraznil, že generálny prokurátor je kľúčový pre vymožiteľnosť práva na Slovensku. "Aby silní a bezohľadní nemali taký vplyv, ako majú, a aby si nemohli myslieť, že stoja nad zákonom," uviedol

Dodal, že na Slovensku je dostatok čestných a schopných prokurátorov, ktorým sú odnímané kauzy, a to aj na lokálnej úrovni.

"Ak chceme toto zmeniť, musí sa vymeniť generálny prokurátor, a ten musí byť čestný a odvážny, a obávam sa, že to môžu zariadiť len občania tejto krajiny," povedal Lipšic.

O podpore návrhu bude rokovať

O podpore tohto návrhu chce s predstaviteľmi parlamentných strán NOVA rokovať, v prípade prijatia novely by bol zákon účinný od 1. septembra 2014.

Dovtedy by mal vykonávací rozkaz určiť spôsob voľby, spôsob kandidatúry a volebnú kampaň.

Lipšic sa už na začiatku apríla vyjadril, že prokurátori a sudcovia by mali byť volení v priamej voľbe na dobu určitú.

Lipšic súčasne navrhuje prijatie novej ústavy, ktorá by bola schválená v referende.

Inštitút všeľudového hlasovania chce rozšíriť a uplatňovať ho každé štyri roky spolu s parlamentnými voľbami.

Súčasťou reformy by podľa Lipšica mala byť zmena volebného systému na väčšinový alebo zmiešaný, kde by aspoň polovica poslancov bola volená v jednomandátových obvodoch.