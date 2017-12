Väzni sa správali slušne, aby videli relikviu dona Bosca

Na ceste po Slovensku priviezli pozostatky svätca aj do väznice v Sučanoch.

19. apr 2013 o 20:44 Veronika Prušová

SUČANY. Navonok sa nezdalo, že sa v Sučanoch deje niečo mimoriadne. Ani v miestnej väznici pre mladistvých odsúdených.

Režim väzňov bol rovnaký ako po iné dni. Výnimkou bola len deväťdesiatka z 399 väzňov. Tí mohli v piatok privítať relikvie svätého dona Bosca. V rámci púte po Slovensku boli na hodinu aj vo väznici.

„Bol to pre nich mimoriadne silný zážitok,“ opisuje kaplán Juraj Malý. Väzni dokonca šli za svojimi pedagógmi poďakovať za to, že mohli byť pri tom. Pre väzenské pomery je to niečo nezvyčajné.

Príchod relikvie, teda pozostatok pravej ruky svätca, ktorá je uložená v špeciálnej truhlici v soche dona Bosca v životnej veľkosti, bol pre sučiansku väznicu výnimočnou slávnosťou. Žiadne mimoriadne opatrenia neprijali.

Pedagógovia vopred určili väzňov, ktorí sa budú môcť k relikviám priblížiť.

„Len tí, ktorí sa dobre správajú, dodržiavajú ústavný poriadok a plnia si povinnosti. Hlavným kritériom však bolo, že sa zúčastňujú na duchovných aktivitách,“ povedala riaditeľka Jarmila Čavarová.

Slávnostný obed

Aj pre tých, ktorí relikvie nevideli, bol tento deň iný. Do väznice prišli aj nuncius Mario Giordano a biskup František Rábek či vedenie Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Najmä však mali slávnostnejší obed ako po iné piatky. Okrem rezňa dostali odsúdení aj zákusok. Teda presne také menu ako pozvaní hostia.

Majú šancu na návrat

Riaditeľka verí, že slávnosť sa prejaví aj na správaní odsúdených. Opäť sa podľa nej ukázalo, že s mladými možno pracovať.

„Len si to vyžaduje veľa pozornosti, trpezlivosti a úsilia, aby sme ich energiu usmernili správnym smerom. To sa dá len vtedy, ak ich dokážeme pritiahnuť, napríklad ako don Bosco,“ povedala.

Na príchod relikvií sa pripravovali od novembra. Prípravy mierne narušila prezidentova amnestia. Z väznice totiž odišli tí najposlušnejší.

Aj s tými ťažšími prípadmi však program osláv vraj zvládli bez väčších problémov. Nacvičili piesne, divadlo a vyrobili dary pre hostí.

Každý dostal drevené srdce, v ktorom sa po otvorení zjaví mozaika tváre dona Bosca s jeho citátom „Ste zlodeji, ukradli ste mi srdce.“