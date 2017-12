Fico svoj pobyt v Čiernej Hore naďalej utajuje

Súkromné lietadlo s premiérom podľa oficiálnych záznamov nepristálo v Bratislave.

19. apr 2013 o 21:17 Monika Tódová

BRATISLAVA. Smer naďalej tají podrobnosti o súkromnom lete premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka z augusta minulého roka. Dovolenkovali vtedy na náklady čiernohorskej vlády v miestnej vile Topliš.

Tlačový odbor Úradu vlády povedal, že na dovolenku odišli v nedeľu autami, ale pre mimoriadne rokovanie vlády sa v utorok vrátili do Bratislavy. Objednali si na to súkromný let, ktorý vraj platila strana Smer.

Faktúru za let strana odmieta aj po troch dňoch zverejniť. "Faktúru má tlačový odbor k dispozícii. Suma je niekoľkonásobne nižšia, ako by bola v prípade využitia vládneho špeciálu Jak-40," povedal premiérov hovorca Erik Tomáš"

Podľa informácií z bratislavského letiska v utorok 7. augusta síce ráno štartovalo súkromné lietadlo do Tivatu, ale naspäť sa nevrátilo.

Ficov hovorca Erik Tomáš odmietol povedať, či premiér pristál na inom letisku, alebo či malo lietadlo s ním medzipristátie, a teda v záznamoch iné miesto odletu.

Kaliňák sa po rokovaní vlády na dovolenku ešte vrátil. Smer je jediná strana, ktorá pre svojho predsedu objednáva súkromné lietadlo. V minulosti faktúru za let zverejnila.