Beblavý: Už nestačí iba naprávať chyby predchádzajúcich vlád

Opozičná politika nemá byť podľa Beblavého a Žitňanskej len o kritike, ale aj o ponuke riešení.

20. apr 2013 o 12:13 TASR

Miroslav Beblavý a Lucia Žitňanská by mali do konca roka prísť s návrhmi na zlepšenie Slovenska.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Predstaviť ich chcú do konca roka.

BRATISLAVA. Autori projektu Tvoríme Slovensko Lucia Žitňanská a Miroslav Beblavý z SDKÚ by mali do konca roka predstaviť návrhy, na ktorých pracujú spolu s odborníkmi.

Venujú sa trom tematickým okruhom: fungovanie štátu, ekonomika budúcnosti a verejné služby. Politici plánujú z návrhov vytvoriť balíky opatrení, ktoré sa pokúsia presadiť v parlamente.

Beblavý sa zameria na eurofondy

Dvojica poslancov sa spolu s ďalšími politikmi i nepolitikmi usiluje v rámci projektu Tvoríme Slovensku vypracovať nové myšlienky, ktoré by posunuli Slovensko ďalej a pomohli mu z problémov, v ktorých sa nachádza.

„Slovensko potrebuje pohyb vpred. Opozičná politika nemá byť len o marketingu a kritike, ale aj o ponuke riešení,“ povedal Beblavý. Dodal, že pomocou projektu chce so Žitňanskou spájať ľudí s podobnými názormi ako majú oni.

Beblavý si vzal pod patronát okruh nazvaný ekonomika budúcnosti. „Mali sme tu Miklošovu vlnu, boli tu reformy, ktoré posunuli Slovensko vpred. A dnes bude tiež treba niečo postaviť. Myslíme si, že už nestačí, aby budúca vláda len opravila chyby tej súčasnej. Treba naozaj iné veci," vysvetlil.

Poslanec sa s kolegami plánuje zaoberať aj eurofondmi, ktoré sa idú programovať na ďalšie obdobie. Upozorňuje, že vláda Roberta Fica (Smer) ide opakovať mnohé chyby, ktoré urobila už v minulosti, a opozícia je mimo tejto diskusie.

„Prvá ambícia je dať dokopy v bodoch, čo by sa malo s eurofondami robiť v nasledujúcom období inak. A pokúsim sa v tom zjednotiť čo najviac poslancov a odborníkov, aby sme na vládu vytvárali tlak, aby nerobila chyby,“ priblížil.

Autori projektu Tvoríme Slovensko nemienia opomenúť ani verejné služby. Nepozdáva sa im, že ľudia nedostávajú to, čo by si od štátu zaslúžili. „Dnes ľuďom rastú nároky, vidia, že dane, ktoré platia nie sú malé a to, čo za ne dostávajú, ich oprávnene neuspokojuje,“ vysvetlil Beblavý, ktorý za tým často vidí zlé narábanie s verejnými financiami.

Zapojiť chcú aj nestraníkov

Beblavý so Žitňanskou by chceli vytvoriť priestor pre novú politiku. Usilujú sa o formovanie odborných tímov ľudí, ktorí pracujú na nových myšlienkach a programe. Podľa Beblavého nie je nutné, aby boli straníkmi.

„Sú to ľudia, ktorí majú záujem hovoriť do toho, ako táto krajina funguje,“ priblížil Beblavý s tým, že mnohí ľudia, ktorí pracujú na projektoch, ani nechcú byť členmi strán. „Ale chcú prispieť k zmenám.“