Smer odmieta priamu voľbu generálneho prokurátora

Daniel Lipšic začína veriť ľuďom až vtedy, keď nemá moc, vraví predseda Obyčajných Igor Matovič.

20. apr 2013 o 12:50 SITA

Generálneho prokurátora by mali podľa Lipšica voliť ľudia v priamych voľbách z kvalifikovaných kandidátov na funkčné obdobie piatich rokov.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - STANISLAVA SMADIŠOVÁ)

BRATISLAVA. Vládny Smer v parlamente nepodporí novelu ústavného zákona, podľa ktorej by ľudia volili generálneho prokurátora v priamych voľbách.

„Rešpektujem slobodu ľudu. Ale generálny prokurátor je odborná funkcia,“ uviedol poslanec za Smer Anton Martvoň.

Martvoň: Americký model by u nás nefungoval

Návrh nezaradeného poslanca Daniela Lipšica, ktorý priame voľby generálneho prokurátora presadzuje, má podľa Martvoňa viacero nedostatkov.

Kandidáti na generálnych prokurátorov by podľa jeho slov mohli závisieť od ľudí, ktorí by im pomáhali v kampani alebo od mimovládnych organizácií, ktoré by ich podporovali.

„Generálny prokurátor by mohol byť ovplyvniteľný a závislý od osôb, ktoré by mu naháňali hlasy,“ podotkol Martvoň.

Poslanec za Smer pripúšťa, že v Amerike síce funguje model, aký navrhuje Lipšic, na slovenské reálie sa ale aplikovať nedá.

„Pán Lipšic prichádza s ľudovými návrhmi len v čase, keď je v opozícii. Ako minister nič také nepredložil,“ dodal Martvoň s tým, že ak by ľudia volili generálneho prokurátora, či by mali zároveň právo ho aj odvolávať.

„Nepoznáme detaily. O návrhu budeme diskutovať v klube, s odborníkmi, aj predkladateľom,“ konštatoval podpredseda poslaneckého klubu KDH Pavol Abrhan.

Upozornil, že Lipšicova právna norma necháva viaceré otvorené otázky, napríklad kto každý by sa mohol uchádzať o funkciu generálneho prokurátora.

Predseda OĽaNO Igor Matovič víta akúkoľvek snahu odpolitizovať voľbu generálneho prokurátora. „Neviem, či je to najšťastnejší návrh, ale ako príspevok do diskusie ho vítam. Škoda, že pán Lipšic začína veriť ľuďom až vtedy, keď nemá moc. Už sme mohli generálneho prokurátora voliť po novom,“ konštatoval Matovič.

Ľudia by zvolili lepšieho prokurátora, tvrdí Lipšic

Generálneho prokurátora by mali ľudia voliť v priamych voľbách z kvalifikovaných kandidátov na funkčné obdobie piatich rokov. V novele ústavného zákona, ktorú predloží na májovú schôdzu parlamentu, to navrhuje nezaradený poslanec a predseda strany NOVA Daniel Lipšic.

Voľby generálneho prokurátora by sa podľa jeho slov mohli spojiť napríklad s prezidentskými voľbami alebo eurovoľbami.

"Sme presvedčení o tom, že občania by zvolili charakternejšieho, čestnejšieho a odvážnejšieho generálneho prokurátora, ako zvolí parlament, či minulý, alebo dnešný," uviedol Lipšic.