SaS by sa podľa prieskumu nedostala do parlamentu, Smer je pod 40 percentami

Smer by mal podľa prieskumu agentúry Polis rovnaký počet poslancov ako opozícia.

20. apr 2013 o 15:28 sita a sme.sk

BRATISLAVA. Vnútrostranícke problémy sa odrazili v klesajúcich preferenciách parlamentnej strany Sloboda a Solidarita (SaS).

V aprílovom prieskume agentúry Polis Slovakia, ktorý zachytil diskusie, avizovaný odchod a odchod časti členov SaS, získala strana 4,1% hlasov respondentov a v porovnaní s marcovým prieskumom prišla o 2,4 percenta.

Vládny Smer mierne stúpol

Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, podľa prieskumu agentúry Polis pre televíziu TA3 by ich vyhral Smer.

Jeho poslanci a poslanci piatich opozičných strán by si však rozdelili poslanecké kreslá presne na polovicu.

Smer by získal 39,4 percenta hlasov, čo je o štyri desatiny viac ako mal v prieskume rovnakej agentúry v marci.

Lipšicova Nova prešla tesne

Z politických subjektov opozície by sa podľa prieskumu do Národnej rady dostali KDH s 9,4 percentami hlasov (18 mandátov), SDKÚ s 9,2% hlasov opýtaných (18 mandátov), Most-Híd s 8,1% (15 mandátov), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti s 7,4% (14 mandátov) a Nová väčšina Daniela Lipšica 5,2% (10 mandátov).

Za bránami parlamentu by tesne skončila Strana maďarskej komunity (4,8%).

SNS dostala 3,9%, Ľudová strana - Naše Slovensko 2,2%, Komunistická strana Slovenska 2,2% a Ľudová strana - HZDS 1,1% a inú stranu alebo hnutie by volil tri percentá.

*graf: opozíciu zahŕňajú SDKÚ, KDH, Most-Híd, Obyčajní ľudia Nova a SaS

Účasť by nepresiahla 60 percent

Preferencie sú vyrátané z 59% volebnej účasti. Voliť by nešlo 23% respondentov, nerozhodnutých bolo 18%.

Agentúra Polis Slovakia sa v telefonickom prieskume, ktorý urobila od 12. do 17. apríla na vzorke 1 002 respondentov starších ako 18 rokov, pýtala: Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili, ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend?