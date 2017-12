KDH chce ponúknuť vlastného kandidáta na prezidenta

Ľudová platforma hľadanie kandidáta na prezidenta odložila. Jej člen KDH chce prísť s vlastnou ponukou.

PIEŠŤANY. KDH má ambíciu ponúknuť vlastného kandidáta na prezidenta.

V sobotu to po rokovaní Rady KDH v Piešťanoch potvrdil predseda hnutia Ján Figeľ. K menu sa vyjadriť odmietol, povedal, že to bude kandidát so skúsenosťami, statočnosťou a nekomunistickou minulosťou.

Na otázku, či ním môže byť bývalý predseda hnutia a parlamentu Pavol Hrušovský, odpovedal, že je to osobnosť, ktorá „potvrdila svoje kvality i predpoklady na štátnu funk?ciu“.

V Rade KDH rozprával o ambícii kandidovať aj ďalší bývalý predseda hnutia Ján Čarnogurský.

Ochotu stať sa prezidentským kandidátom celej opozície zasa pred pár dňami vyjadril bývalý poslanec KDH Radoslav Procházka.

„Čaká nás vnútrostranícka i medzistranícka diskusia,“ povedal Figeľ.

Na spoločnom kandidátovi na prezidenta sa snažia strany Ľudovej platformy dohodnúť už mesiace. Pred dvomi týždňami však SDKÚ, Most-Híd a KDH rokovania prerušili, chcú sa sústrediť na uzatváranie kandidátok na jesenné župné voľby.

„Partnerské strany KDH, podobne ako Most-Híd sú najbližšími prirodzenými spojencami pre SDKÚ do prezidentských a župných volieb,“ komentoval ambíciu KDH šéf SDKÚ Pavol Frešo.

Béla Bugár pripustil, že Hrušovského si ako opozičného kandidáta predstaviť vie. „Dôležité však je, aby sme stále iba nehovorili, že rokujeme, ale ukázali aj výsledok, lebo Ľudovej platforme najviac škodí, keď vyzeráme ako neakcieschopní,“ povedal.

„Žiaľ, niektorí účastníci viac rozmýšľajú, ako konajú, a to je zlé,“ hovorí Bugár.