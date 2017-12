Miroslav Beblavý: Neverím na jeden modrý Smer

Pravica by sa podľa poslanca SDKÚ nemala spoliehať, že sa Fico ľuďom zunuje sám.

21. apr 2013 o 11:57 TASR

BRATISLAVA. Miroslav Beblavý z SDKÚ neverí na jeden modrý Smer. Rovnako si však nemyslí, že na pravej strane politického spektra by malo byť sedem či viac subjektov.

"Ľudia sa musia naučiť spolupracovať. Viacerí opoziční politici by mali prejsť sebareflexiou," povedal.

Dodal, že hoci so straníckou kolegyňou Luciou Žitňanskou spustili projekt Tvoríme Slovensko, nezakladajú novú stranu.

Len kritizovať nestačí, tvrdí

Beblavý uviedol, že pokiaľ sa SDKÚ nespreneverí mandátu, ktorý dostala od voličov, nevidí dôvod na svoj odchod z tejto strany.

"Pokiaľ sa strana nespreneverí vlastným hodnotám, tak nevidím dôvod ju opúšťať," vyhlásil poslanec, ktorý spočiatku kritizoval nové vedenie SDKÚ.

Tvrdí, že nešlo o kritiku vedenia ako takého, ale skôr o to, akým smerom sa uberala strana.

"Bola snaha spoliehať sa, že stačí veľa kritizovať a ono sa to vyhrá samospádom. Ale spoliehať sa na to, že sa Robert Fico ľuďom zunuje sám, je dosť riskantné," povedal Beblavý.

Ocenil aj to, že vedenie nemá problém s aktivitami, ako je projekt Tvoríme Slovensko.

Beblavý a Žitňanská sa usilujú pomocou projektu spájať ľudí, straníkov aj nestraníkov, ktorí majú záujem pracovať na nových myšlienkach a návrhoch na zlepšenie Slovenska. O vlastnej strane neuvažuje. Veľmi totiž neverí na zakladanie vlastnej strany.

"Ak človek myslí úprimne, že chce zmeniť smerovanie tejto krajiny po roku 2016, tak je podľa mňa veľmi nepravdepodobné, že ktorákoľvek malá skupinka ľudí dokáže vybudovať za tie tri roky celok, ktorý to dokáže," vysvetlil.

Bez lídra nebude schopná vláda

Podľa Beblavého je cesta skôr v spolupráci strán. Bol by rád, keby SDKÚ bola opäť lídrom pravice, čo by mohla podľa neho dosiahnuť, ak by sa zreformovala zvnútra, otvorila sa viac ľuďom. Možné je aj spojenectvo pravicových strán ako bola kedysi SDK.

"Tak ako kedysi vznikla SDK, tak aj teraz môže vzniknúť spojenectvo strán vrátane SDKÚ, ktoré by dokázali zmeniť smerovanie štátu," myslí si Beblavý, ktorý dnes ale nevie povedať, ako budú v roku 2016 preskupené sily v pravici.

Beblavý tiež kladie dôraz na to, že pravica potrebuje stranu, ktorá bude lídrom s ťahom na bránu.

Ak ho mať nebude, môže podľa neho opozícia vo voľbách Smer Roberta Fica aj prečísliť, ale vládnuť nebude schopná.

Beblavý by chcel, aby sa k lídrovstvu vrátila SDKÚ. Cestou k tomu je podľa neho mať v strane "širokú lavičku plnú silných ľudí" ako to bolo kedysi v SDKÚ.

"Pre mňa je ideálna taká strana, ktorá nie je o jednom človeku," uzavrel.