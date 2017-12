Procházka: S Figeľom sa nerozprávam, asi je urazený

KDH podľa Procházku zrejme nemá inú možnosť, ako podporiť Ján Čarnogurského.

21. apr 2013 o 13:41 TASR

KDH podľa Radoslava Procházku zrejme nemá inú možnosť, ako podporiť Ján Čarnogurského.

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady a kandidát na post prezidenta Radoslav Procházka (nezaradený), ktorý pred časom opustil KDH, so svojim v bývalým straníckym šéfom Jánom Figeľom nekomunikuje a majú pokazené vzťahy.

Procházka má pocit, že je šéf kresťanských demokratov urazený a nahnevaný.

Vyhlásil to v nedeľňajšej relácii TA3 V politike s tým, že dôvodom je jeho kritika Figeľa za zlaté padáky či získanie titulu PhD.

Procházka tak komentoval vyjadrenie KDH, ktoré chce mať vlastného kandidáta na post prezidenta.

Madej: Smer kandidáta oznámi až na jeseň

"KDH asi nemá inú možnosť, ako podporiť Ján Čarnogurského. Neviem si predstaviť, že svojho zakladajúceho a čestného predsedu nepodporí," povedal.

Zároveň pochybuje, že práve Čarnogurský bude spoločným kandidátom pravice.

Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Róbert Madej (Smer) zopakoval, že jeho strana chce postaviť vlastného solídneho kandidáta, no kto to bude, oznámia až na jeseň.

"Pánovi Procházkovi by ale malo byť jasné, že keď vlastnú stranu odkopne, je neprijateľné, aby ho v kandidatúre podporila. Podľa mňa KDH urobí všetko preto, aby Procházka podporu strán nezískal a postavia vlastného kandidáta," myslí si.

Gašparovič nezohľadnil záujmy štátu, tvrdí Procházka

Na margo nekončiacej kauzy generálneho prokurátora Procházka uviedol, že celý priebeh tohto problému už dosahuje rozmery rozkladu štátnosti.

"Prestávajú fungovať inštitúcie, ktoré nevyhnutne fungovať musia. Diel zodpovednosti za to sa dá pripísať mnohým. Prezident republiky to ale mohol vyriešiť. Je dôležité, že sa mu chýli funkčné obdobie ku koncu, lebo tam potrebujeme človeka, ktorý bude zohľadňovať záujmy štátu a občanov, a to sa v tomto prípade nestalo," povedal.

Madej sa domnieva, že tieto výroky sú už súčasťou Procházkovej kampane na prezidenta.

"Celý problém začala márnivosť pána Jozefa Čentéša a celej opozície. Bol to práve Smer, keď bol v opozícii, kto vyhlasoval, že generálny prokurátor má byť zvolený naprieč politickým spektrom," pripomenul.

Podľa Madeja je teraz na Ústavnom súde, aby rozhodol. "Ak sa cíti byť zablokovaný, je to aj na predstaviteľoch parlamentu, ktorý môže prijať nejaké zmeny. Malo sa o tom diskutovať, opozícia pozvanie odmietla. Vraj sa hádali sedem hodín, či prijať pozvanie alebo nie. Je to aj ich zodpovednosť, aby sa hľadalo riešenie," odkázal.

Madej tvrdí, že Smer sa určite ešte bude usilovať o ďalší dialóg.

Tieňový rozpočet chce pripraviť s Kollárom

Na margo situácie v opozícii, ktorá sa neustále štiepi, Procházka tvrdí, že je to celé otravná téma, ktorá nemá pre občanov žiadnu pridanú hodnotu.

Poslanec tu zopakoval, že žiadnu stranu nezakladá. Potvrdil však ambíciu pripraviť tieňový štátny rozpočet aj s Jozefom Kollárom, ktorý opustil SaS.

"Z takejto spolupráce na projektoch sa už niečo zmysluplné vyvinie. My ale nepotrebujeme nového spasiteľa, občania si túto krajinu musia opraviť a spravovať sami. Je to naša vlasť a nedá sa to celé zase delegovať na nejakého lídra. Na to slovo som alergický," priznal.

Procházka upozornil, že súčasný Smer je pevný, lebo jeho základným kameňom je hranol. "Keď ho vyberiete z tejto štruktúry, napr. pre prezidentské voľby, uvidíme, čo bude. Tak, ako ľudia idú hore, môžu ísť aj dole," odkázal Madejovi.

Ten poznamenal, že ho štiepenie opozície neteší. "Pre politický systém na Slovensku by bolo dobré, keby na oboch stranách boli solídne konsolidované strany, nie je dobré, keď sa strany štiepia, lebo to ľudí na Slovensku len rozdeľuje," dodal.