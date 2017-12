Kaliňák: Prednostovia okresných úradov musia byť politickí nominanti

Lucia Žitňanská sa obáva posilňovania pozície ministra vnútra, pod ktorého sa koncentruje verejné obstarávanie.

21. apr 2013 o 12:52 TASR

BRATISLAVA. Prednostovia budúcich 72 okresných úradov musia byť politickými nominantmi, lebo sú predĺženou rukou vlády v danom regióne.

V nedeľňajšej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to vyhlásil minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) v odpovedi na otázku, prečo nechce tieto dôležité posty obsadzovať výberovým konaním.

"Prednostovia boli vždy politickí nominanti. Sú vykonávateľmi vládnej moci priamo v regiónoch," vysvetlil dôvody, prečo to nejde inak.

"Ja to môžem vyskúšať, ale uvidíte v parlamente ten odpor," podotkol. Minister zároveň uviedol, že výberové konania v rámci úradov na istých riadiacich pozíciách okrem prednostu budú.

Žitňanská: ESO nerieši skutočné problémy

Exministerka spravodlivosti a šéfka poslaneckého klubu SDKÚ Lucia Žitňanská však upozornila, že po druhej etape reformy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) budú títo prednostovia silnými politickými persónami v regióne.

Zároveň sa obáva aj posilňovania pozície ministra vnútra, pod ktorého sa koncentruje verejné obstarávanie. "Tu vidím riziká, lebo koncentrácia moci je vždy problém," zdôraznila.

Zároveň upozornila, že ESO nerieši skutočné problémy štátnej správy, ako je jej predraženosť, spolitizovanie či nedostatočná kvalita.

Kaliňák odmietol, že by koncentroval moc. "My koncentrujeme logistické zabezpečenie štátnej správy," vysvetlil.

Zdôraznil tiež, že reforma ESO sa týka len 18.000 úradníkov v miestnej štátnej správe. "Zvyšných 70.000 je koncentrovaných najmä v Bratislave, z toho nejakých 15.000 alebo 16.000 je priamo na jednotlivých ministerstvách a zvyšok sú rôzne analytické organizácie, ktoré budú zasiahnuté obmedzením a šetrením v oblasti personálnych nákladov," vysvetlil.

Minister odmieta kritiku za čudný tender

Politici sa nevyhli ani nedávnej kauze okolo Regionálnej obstarávacej agentúry (ROA) v Horných Plachtinciach, ktorá podľa medializovaných informácií získala zákazku rozdeliť 130-miliónový finančný rámec.

Žitňanská to označila za nástenkový tender číslo dva. "ROA so sídlom v Horných Plachtinciach zverejnila, že ide obstarávať a predpokladaná hodnota zákazky je nula eur. Do toho by sa nikto neprihlásil, ak by nevedel, že ide v skutočnosti o veľké peniaze. Bolo to celkom pekne vymyslené, akurát, že sa to prevalilo. Je to dôvod, prečo sa vám nedá veriť pri verejných obstarávaniach," odkázala.

Minister kritiku odmieta a tvrdí, že sa na tom zabáva. "Snaha, aby sa skúsil vyprodukovať nejaký problém, je obrovská. Je to vec, ktorá sa nestala. Nikto žiadnej firme nijaký tender nezveril. Tender vyhlásila firma a niekoľko štátnych inštitúcií sa prihlásilo. Nič však nie je uzatvorené. Bolo to zverejnené vo všetkých vestníkoch," povedal.

"Ak niekedy budeme mať pocit, že potrebujeme právnické služby, tak sa urobí elektronická aukcia a vyberie sa najlepší. Až sa minie prvé euro, príďte si to skontrolovať a prešetriť," vyzval Žitňanskú.