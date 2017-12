Jozef Kollár by proti eurovalu hlasoval aj dnes

Bývalý člen SaS priznáva, že pred pádom vlády nevyužili dostatočne priestor na nájdenie dohody.

21. apr 2013 o 13:43 sita, tasr

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Jozef Kollár by aj dnes hlasoval rovnako ako 11. októbra 2011, keď padla vláda Ivety Radičovej.

Premiérka vtedy spojila hlasovanie o rozšírení dočasného eurovalu s dôverou kabinetu, Radičovej vládu nepodporili liberáli z SaS.

Euroval nebol dobrým riešením, zopakoval Kollár

"Keby k tomu hlasovaniu došlo opäť, za takých okolností, aké boli vtedy 11. októbra, hlasoval by som rovnako, v tom je tá kontinuita," vyhlásil Kollár v relácii televízie Markíza Na telo.

Názor Juraja Miškova, ktorý sa voličom za pád vlády ospravedlnil, je podľa Kollára jeho subjektívny pocit a je úplne v poriadku.

Kollár, ktorý tento týždeň spolu s Miškovom a ďalšími troma poslancami vystúpili zo strany SaS, však priznáva, že pred pádom vlády nevyužili dostatočne priestor na nájdenie dohody.

"Musím povedať, že je pravdou, že sme nevyužili celkom dobre ten celý priestor, ktorý bol k dispozícii, ale na obidvoch stranách, aj na strane SDKÚ aj na strane Richarda Sulíka," dodal.

Využiť všetok priestor bolo podľa Kollára povinnosťou politikov. Stále však trvá na tom, že euroval nebol dobrým riešením.

Flašíková: Spojiť hlasovanie bolo správne rozhodnutie

Europoslankyňu Moniku Flašíkovú-Beňovú (Smer) prekvapuje, že Kollár prezentuje takýto názor na euroval aj po tom, ako odišiel zo strany SaS.

"Slovensko, tým ako sme vajatali v čase, keď vládla pani Radičová a tým, ako sme nedokázali prezentovať jednoznačné postoje, malo tú kredibilitu dosť zníženú," myslí si Flašíková-Beňová.

"Ja považujem za správne, že vtedajšia premiérka spojila toto hlasovanie s hlasovaním o dôvere vlády, bolo to jedno z najdôležitejších rozhodnutí," konštatovala. Imidž Slovenska bol však podľa nej po odmietnutí eurovalu poškodený.

Flašíková-Beňová zároveň odmietla, že by vláda Slovenskej republiky a jej predseda Robert Fico boli na summitoch EÚ servilní. O servilite slovenského kabinetu v relácii hovoril Jozef Kollár.

"Keď sa rokovalo o Cypre, prišli sme s podmienkami, aby sa odtajňovalo pozadie cyperských schránkových firiem. Ja som tiež vo svojom vystúpení v Európskom parlamente povedala, že Cyprus musí zmeniť svoju daňovú politiku," zdôraznila.

Kollárovci zvažujú v Bratislave kandidatúru Krajcera

Kollár v televíznej diskusii potvrdil, že v rámci novozaloženej platformy Liberálna dohoda uvažujú nad tým, že do súboja o stoličku predsedu bratislavského kraja postavia Daniela Krajcera.

"Uvažujeme nad tým, všetky možnosti sú stále otvorené," povedal. O Krajcerovi podľa Kollára uvažovali aj v SaS ešte predtým, ako šéf strany Richard Sulík povedal, že podporia súčasného župana Pavla Freša z SDKÚ.

"My, pokiaľ ide o Liberálnu dohodu, túto otázku ešte neriešime, ešte je čas," poznamenal.

Flašíková-Beňová, ktorá na predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja bude kandidátkou vládneho Smeru, by bola nerada, keby sa predvolebný súboj stal zápasom medzi pravicovými kandidátmi a ňou.

"Pretože ja si nemyslím, že to budú takto voliči vyhodnocovať, že je to súboj pravice s ľavicou. Voliči budú vyhodnocovať vízie, ktoré im ponúkajú. Tá vízia, ktorú im ponúkam ja, nie je zafarbená ani na modro, ani na čierno, ani na červeno, je to vízia kraja," ukončila.

Či bude na budúci rok opäť kandidovať aj vo voľbách do Európskeho parlamentu, nechcela prezradiť. Vyjadrí sa k tomu až potom, ako budú známe výsledky voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

"Ja si osobne myslím, že nebolo by poctivé sedieť na oboch týchto stoličkách naraz, úplne poctivé to nie je," uzavrel Kollár.