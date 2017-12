Klub SaS by mal podľa Kaliňáka zaniknúť, Matovič by ho ponechal

Podľa ministra vnútra o budúcnosti klubu liberálov ani netreba hlasovať a zo zákona klub zaniká.

21. apr 2013 o 16:28 SITA

BRATISLAVA. Poslanecký klub SaS, ktorý tento týždeň opustila pätica poslancov na čele s Jozefom Kollárom, už podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) nespĺňa podmienky na svoju existenciu.

Na vznik klubu treba aspoň osem poslancov. "Ústava v mnohých prípadoch a niektoré naše zákony jasne hovoria, za akých podmienok, kedy čo existuje a kedy čo vzniká. Jedna z podmienok existencie klubu je osem členov. Akonáhle prepadne, ani o tom netreba hlasovať, to je podľa mňa nesprávny postup, zo zákona ten klub zaniká, pretože už nespĺňa podmienky svojho vzniku," vyhlásil Kaliňák v nedeľňajšej relácii RTVS O 5 minút 12.

"Ako by to bolo, keby ako strana mala nejaké podmienky na svoj vznik, zrazu ich prestane spĺňať, tak môže existovať ďalej, lebo sa im chce?," pýtal sa šéf rezortu vnútra.

Líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igor Matovič si naopak myslí, že klub SaS by mal existovať aj naďalej.

"Aj keď by sa odo mňa možno očakávalo, keďže ma svojho času z klubu SaS vylúčili, že teraz budem prvý, ktorý bude stláčať tlačidlo za to, aby sme zrušili klub SaS, ja by som bol radšej za jeho zachovanie," konštatoval Matovič.

Poslanec si myslí, že klub by mal byť nejakou stopou po tom, čo volili ľudia vo voľbách.

"A keď ľudia volili vo voľbách stranu SaS, tak ten klub by tam mal zostať. Možno niekedy paradoxne aj s jedným jediným poslancom ako reprezentantom tej myšlienky," ukončil.