Počítače pri vyučovaní používajú slovenskí žiaci často, no vybavenie chýba

Spolu s Gréckom, Rumunskom Talianskom a Poľskom máme najmenej špičkovo vybavených škôl.

22. apr 2013 o 12:07 SITA

BRATISLAVA. Slovenské školy sú v porovnaní s ostatnými krajinami Únie horšie vybavené IT technológiami.

Spolu s Gréckom, Rumunskom Talianskom a Poľskom máme najmenej špičkovo vybavených škôl.

Slovensko však patrí medzi krajiny, kde žiakov vzdeláva najviac digitálne gramotných učiteľov. Spolu so Švédskom, Estónskom a Írskom sme na špici, vyplýva zo zistení Európskej komisie.

Podľa EK sa ukazuje, že nedostatok vybavenia nemá automaticky za následok nedostatok záujmu.

Slovensko patrí medzi krajiny, kde sa IT technológie najviac využívajú počas vyučovania, vyplýva z celoeurópskeho výskumu.

"Medzi najväčšie prekážky na Slovensku patrí nedostatok digitálneho pedagogického obsahu," uviedol vedúci tlačového oddelenia Zastúpenia EK na Slovensku Andrej Králik k výsledkom výskumu.

Počítače nie sú v učebniach

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú počítače väčšinou v osobitných laboratóriách. Krajiny ako Švédsko, Rakúsko či Francúzsko ich majú priamo v učebniach.

Pokiaľ ide o údržbu a správu počítačov, slovenské školy sa musia najviac spoľahnúť samé na seba.

V porovnaní s inými krajinami majú len veľmi slabú podporu zriaďovateľa či súkromných firiem. U nás je zároveň najviac škôl, ktoré si interne upravili zodpovedné a bezpečné využívanie internetu.

Slovenskí učitelia sú podľa výskumu za intenzívnejšie používanie IT odmeňovaní lepším IT vybavením v triede a väčším počtom hodín na dodatočné vzdelávanie v IT.

Rozdiely sú výrazné

EK zistila, že vo vybavení IT technológiami panujú veľké rozdiely medzi krajinami. Výrazné sú rozdiely medzi Škandináviou a krajinami ako Poľsko, Grécko, Taliansko, Maďarsko a Slovensko.

Podľa výskumu len štvrtina deväťročných detí a polovica 16-ročných študentov študuje na špičkovo vybavených školách.

Dvadsať percent študentov na stredných školách v rámci vyučovacieho procesu nikdy alebo takmer nikdy nepoužívalo počítač.