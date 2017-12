Prieskum Focus: Nova je mimo, Smer má takmer štyridsať

Tesne za päťpercentnou hranicou zostala SNS. Strane Daniela Lipšica namerali len štvorpercentnú podporu.

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, zvíťazil by v nich Smer s preferenciami 39,0 percenta respondentov pred KDH (10,4 percenta) a OĽaNO (8,4 percenta).

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu na vzorke 1028 respondentov, ktorý v čase od 3. do 9. apríla realizovala agentúra Focus.

Poznámka: V súčte preferencií opozičných strán je zarátaná aj Nova, ktorá nepresiahla päťpercentnú hranicu

Na štvrtom mieste sa v prieskume umiestnila SDKÚ (8,1 percenta), nasledovaná SaS (6,5 percenta) a Mostom-Híd (5,2 percenta).

Prieskum sa realizoval ešte pred odchodom piatich poslancov z SaS.

Najtesnejším rozdielom zaostala za päťpercentnou postupovou hranicou SNS, ktorú označilo 4,9 percenta respondentov.

Nová väčšina (NOVA - Daniel Lipšic) získala podporu rovných štyroch percent, nasleduje SMK (3,3 percenta), KSS (2,2), Národ a spravodlivosť NS (1,5), Strana zelených (1,4), 99%: občiansky hlas (1,3), ĽS Naše Slovensko (1,3), ĽSHZDS (1,1) a Zmena zdola Demokratická únia Slovenska (0,9).

Inú stranu by volilo 0,5 percenta respondentov.

Respondentom položili otázku: "Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany. Ktorej strane by ste dali svoj hlas?"

Voliť by nešlo 20,2 percenta respondentov a 14,5 percenta odpovedalo "neviem", resp. "nechcem odpovedať".

Preferencie boli určené na základe výberu zvyšných 65,3 percenta respondentov (potenciálnych voličov).