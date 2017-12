Po Heribanovej uspel aj Dvorský, bude šéfom Slovenského inštitútu v Ríme

Podľa rezortu diplomacie dostal operný spevák miesto vďaka potenciálu, skúsenostiam a odborným zručnostiam.

23. apr 2013 o 12:33 SITA

BRATISLAVA. Operný spevák Peter Dvorský bude novým šéfom Slovenského inštitútu v Ríme.

Ako agentúre SITA povedal Peter Susko z tlačového odboru rezortu diplomacie, Dvorský uspel vo výberovom konaní, ktoré ministerstvo zverejnilo 5. apríla.

Predpokladaný dátum jeho vyslania do metropoly Talianska je 20. máj. Upozornil na to aj denník Plus jeden deň.

Len pred niekoľkými týždňami úspešne absolvovala výberové konanie na obsadenie postu riaditeľky Slovenského inštitútu vo Viedni moderátorka Alena Heribanová.

Pri vyhodnocovaní žiadostí Heribanovej aj Dvorského o zamestnanie na ministerstve uplatnili podľa Suska štandardné postupy v zmysle zákona o štátnej službe.

"Ministerstvo zahraničných vecí bralo zreteľ na potenciál, skúsenosti, odborné zručnosti aj jazykové znalosti Aleny Heribanovej a Petra Dvorského," dodal.

Slovensko má v zahraničí osem Slovenských inštitútov, a to v Moskve, Varšave, Budapešti, Prahe, Paríži, Berlíne, Viedni a v Ríme.

Inštitúty slúžia na prezentáciu našej krajiny vo svete nielen v oblasti kultúry, umenia, ale aj školstva, vedy, cestovného ruchu či investičných príležitostí.