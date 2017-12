Maďarič chce financovať kultúru aj z hazardu a lotérií

Minister chce zriadiť nezávislý Fond pre umenie, ktorý má zjednodušiť a zefektívniť financovanie kultúry.

23. apr 2013 o 14:09 SITA

BRATISLAVA. Zlepšenie financovania v kultúre je jednou z priorít ministra kultúry Mareka Maďariča.

Pomôcť tomu má aj transformácia časti grantového systému Ministerstva kultúry na nezávislý Fond pre umenie.

Fond má zlepšiť financovanie a správu kultúry na Slovensku, najmä jej neštátnej časti.

Zriadenie fondu má rovnako zaručiť oddelenie politického a odborného rozhodovania pri udeľovaní grantov, keďže teraz môže mať minister posledné slovo.

Cieľom je i jednoduchšie a efektívnejšie riadenie grantov a viac peňazí na kultúrne projekty v oblasti živej kultúry, ako je tanec, divadlo.

Do fondu má ísť viac ako z grantov

To, že vláda bude hľadať nové modely financovania kultúry, a to nielen z verejných zdrojov, sa spomína aj v jej programovom vyhlásení.

Avizuje sa v ňom transformácia súčasného grantového systému ministerstva kultúry na verejnú inštitúciu, ktorej príjmy, určené na podporu slovenskej kultúry, budú zákonom zabezpečené aj výnosmi z hazardných hier a lotérií.

Do fondu by sa malo dostať viac zdrojov, ako ide v súčasnosti z grantov. Ministerstvo však zatiaľ nevie povedať koľko presne.

Jasnejšie to bude po skončení rokovaní s ministerstvom financií. Ku koncepcii zriadenia fondu spustí ministerstvo v najbližších dňoch verejnú diskusiu.

Fond chcú spustiť v roku 2015

Ako na utorkovej tlačovej besede povedal minister kultúry Marek Maďarič, pozitíva tohto modelu financovania v kultúre potvrdil pred pár rokmi vznik Audiovizuálneho fondu, cez ktorý sa do filmovej tvorby dostáva viac peňazí ako cez ministerské granty ešte pred vznikom fondu.

Koncepciu zriadenia Fondu pre umenie v pondelok 22. apríla prerokovala Rada vlády pre kultúru.

Od 1. mája bude o koncepcii fondu verejná diskusia. Ministerstvo zverejní zámer na svojej webstránke.

Približne mesiac bude prijímať pripomienky a kvalitné z nich zapracuje do návrhu zákona o zriadení fondu.

Cieľom je, aby fond začal reálne fungovať v roku 2015. Približne rok je potrebný na jeho rozbehnutie sa, prípravu.

Financie by fond mal získať okrem príspevkov zo štátneho rozpočtu aj z výnosov z hazardných hier a lotérií z Národnej lotériovej spoločnosti.

Pre Ministerstvo je dôležité, aby výška a valorizácia príspevkov zo štátneho rozpočtu bola právne zakotvená. O tom, koľko by malo ísť z lotérií, v súčasnosti rokuje ministerstvo kultúry s ministerstvom financií, preto Maďarič zatiaľ presnú sumu povedať nechcel.

Ministerstvo financií súhlasí s poskytnutím podpory. Do fondu by mali ísť aj zdroje od súkromných a právnických osôb.

Maďarič presné čísla nepovedal

V súčasnom grantovom systéme ministerstva kultúry sa ročne rozdeľuje zhruba 20 miliónov eur, tento rok je to približne 21 miliónov eur.

Do financií určených pre Fond pre umenie by mali prejsť grantové programy Umenie, tiež financie na kultúrne poukazy a z väčšej časti Pro Slovakia, v rámci ktorej sa financujú projekty slovenskej kultúry v zahraničí. Spolu ide v súčasnosti o približne deväť miliónov eur.

Zvyšné granty určené na kultúrne dedičstvo pod ministerstvom ostanú.

Rezort teda plánuje oddeliť len oblasť tzv. živého umenia a chce, aby zákon zaistil aspoň na pár úvodných rokov existencie fondu minimálne súčasný objem z grantov na živú kultúru, umenie, teda spomínaných deväť miliónov eur.

"Nešiel by som do toho, keby to nemalo byť tých deväť miliónov, plus niečo. To plus by malo byť veľmi významné, ale nepoviem, či dvojnásobok, trojnásobok, ale určite by to nemalo zmysel robiť, keby to bolo len prenesenie tých deviatich miliónov do nezávislého fondu," upozornil minister.

Maďarič počíta s tým, že sa "dá rátať z odštepu z Tiposu s čiastkou, ktorá bude znamenať pre túto oblasť kultúry rozšírenie finančných možností".

Pochybnosti budú vždy, myslí si minister

Ministerstvo považuje za najvhodnejšiu právnu formu Fondu pre umenie verejnoprávnu inštitúciu zriadenú osobitným zákonom.

Na čele má stáť riaditeľ a štatutárnym orgánom fondu bude 11-členná Rada fondu.

Ministerstvo chce, aby v rade boli verejnosťou akceptované osobnosti, ktoré budú aktívne obhajovať záujmy umeleckého a kultúrneho sektora v spoločnosti. Kontrolnú úlohu má vo fonde vykonávať Dozorná rada fondu.

Zárukou transparentnosti má medzi iným byť to, že členovia komisií sa nebudú môcť uchádzať o granty v oblastiach, o ktorých rozhodujú.

"Určite bude cieľom to, aby sme predišli podozreniam, ktoré vznikli pri vzniku Audiovizuálneho fondu. Toto bude pre nás poučením, takisto príklady zo zahraničia," prisľúbil Maďarič.

Podotkol, že pochybnosti sa v tak malej krajine, akou Slovensko je, odstrániť na sto percent nedajú.

Fond by mal tiež rozbehnúť kvalitnejšiu spoluprácu so samosprávou, ktorá je tiež zriaďovateľom kultúrnych inštitúcií.

Spoluautorka koncepcie Fondu pre umenie Zora Jaurová upozornila, že fond bude i významnou inštitúciou reprezentujúcou slovenskú kultúru.

Fond nemá rozhodovať iba o finančnej podpore, bude tiež robiť výskum a monitoring aktivít profesionálneho umenia a kultúry na Slovensku a tiež navrhovať strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja v oblasti umenia.