Trnka v urážlivom liste: Radičová je cárovnou lži

Iveta Radičová hovorí, že Trnkove vyhlásenia sú blízke výrazom „trtošiť“ a „pregrciavať“, ktoré použil v minulosti.

23. apr 2013 o 19:30 Monika Tódová

BRATISLAVA. Námestník generálneho prokurátora Dobroslav Trnka po troch dňoch odpovedal na výňatok z novej knihy Ivety Radičovej, v ktorej bývalá premiérka píše, ako jej Trnka ukazoval v kancelárii materiály týkajúce sa káuz financovania SDKÚ a františkánov, ktorých obvinili, že zneužívali deti.

„Dáma, ktorá rozdáva ponaučenia o slušnosti, nemôže svojvoľne zverejňovať obsah rozhovoru medzi štyrmi očami. Je to neslušné. Keď už sa takej neslušnosti dopustila, nesmie klamať a zavádzať. Iveta Radičová, niekdajšia kráľovná pravdovravnosti, sa tak stala cárovnou lži,“ napísal Trnka v otvorenom liste.

Klamár je vraj aj Dzurinda

Radičová v knihe opisuje, ako prijala Trnku na Úrade vlády pred druhou voľbou generálneho prokurátora, v ktorej kandidoval.

Premiérka vtedy vyhlásila, že ak bude Trnka zvolený, podá demisiu. Trnka jej prišiel povedať, že to nemusí urobiť. „V taške mal materiály o vyšetrovaní financovania SDKÚ a o vyšetrovaní kauzy františkáni.“

Radičová opisuje, že Trnka ukazoval materiál o SDKÚ nielen jej, ale aj poslancom strany na rokovaní jej klubu.

„Iveta Radičová úspešne zložila doktorát z klamstva, a preto môže smelo kandidovať za predsedníčku SDKÚ. Naučila sa klamať v oveľa kratšom čase ako zakladateľ tejto strany. Podarilo sa jej prekonať zdanlivo neprekonateľné,“ zaútočil Trnka aj na bývalého predsedu SDKÚ Mikuláša Dzurindu.

Radičová odteraz podľa Trnku stojí „v jednom šíku s tými istými politikmi - klamármi, ktorí ju prednedávnom tak ponižujúco zradili“.

Trnka hovorí, že nikdy žiadnemu politikovi neukazoval žiadny spis ani „nikdy nikoho z politikov žiadnym spôsobom nevydieral“.

Ešte však podľa neho neprišiel čas na to, aby povedal, ako to bolo.

Trnka by mal mať zákaz priblížiť sa k budove Generálnej prokuratúry, píše Lukáš Fila

Balázs je Rasputin

Na konci Trnka hovorí o Radičovej bývalom poradcovi a terajšom partnerovi Mariánovi Balázsovi ako o Rasputinovi. Mních Rasputin bol poradcom posledného ruského cára.

Balázs podľa Trnku „pre svetské mámenie zradil cirkev“. Balázs je bývalý františkánsky kňaz. Podľa Trnku by mal Radičovej poradiť: „Ak chceš ostať kráľovnou, buď verná pravde, no keď už si raz cárovnou lži, bojuj za to, na čo máš predpoklady – predsednícke kreslo v SDKÚ.“

Radičová povedala, že v rozhovore nikdy nehovorila o spise. Používala slovo materiál. „Štýl reakcie pána Trnku komentovať ani netreba, je nedôstojný postavenia verejného činiteľa, vypovedá o úrovni jej autora presne v štýle jeho vyjadrení o 'trtošení a pregrciavaní'.“

Trnka tieto výrazy použil po svojom odchode z funkcie v rozhovore pre televíziu Markíza. „Čo robil ten pán Zajac, poslanec? Dostál? Matovič? Kde to boli, tí ľudia? Trtošili sa niekde po tomto štáte a zrazu sú zvolení poslanci? Toto sú zástupcovia ľudu? No nehnevajte sa na mňa,“ hovoril.

Neskôr povedal, že vulgarizmy by možno korigoval.

Borec: Je to Tichého vec

Zastupujúci generálny prokurátor Ladislav Tichý v utorok na Trnkov list nereagoval. Podľa hovorkyne Jany Tökölyovej bol „pracovne vyťažený, má rokovania“.

Tichý v minulosti Trnku podržal nielen po výrokoch o pregrciavaní, ale aj po kauze Glance House.

Trnka je podozrivý, že v rozpore so zákonom umožnil prevod bytovky, ktorú zablokovala špeciálna prokuratúra, na ľudí blízkych jeho kamarátovi, podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi. V kauze už obvinili viacerých ľudí, Trnku zatiaľ nie.

„Vyvodzovanie dôsledkov je v kompetencii pána Tichého a pán minister nevidí dôvod na to reagovať. Nespadá to do jeho kompetencie,“ povedala hovorkyňa ministra spravodlivosti Tomáša Boreca Jana Zlatohlávková.

Na Trnku nechcel reagovať ani Mikuláš Dzurinda. Nepovažuje to za vhodné, odkázal po asistentke.

