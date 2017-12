Žiaci sa učili po novom, no s náročnými úlohami si neporadili

Testovanie 9 prvýkrát písali reformné ročníky. Medzery v učive však reforma nevychytala.

23. apr 2013 o 20:33 Mária Benedikovičová, Mária Mihaliková

Testovanie 9 prvýkrát písali reformné ročníky. Hoci sa učili po novom, s náročnými úlohami si neporadili.

BRATISLAVA. Aj po školskej reforme majú deviataci problém vyriešiť úlohy z geometrie. Ťažkosti im robia aj zložitejšie slovné úlohy.

V práci s textom stále nevedia odlíšiť podstatné informácie od zbytočných.

V čítaní s porozumením sú lepší ako ich predchodcovia, ale iba ak majú pred sebou jednoduché texty. S náučnými sa takisto trápia.

Fakty Testovanie 9 testy písalo takmer 42­-tisíc deviatakov ,

, matematiku v priemere zvládli na 60,07 percenta ,

v priemere zvládli na , slovenčinu na 67,51 percenta ,

, oba testy úspešnejšie zvládli dievčatá ,

, na 90 a viac percent testy väčšinou napísali jednotkári,

rozdiely vo výsledkoch štátnych, súkromných a cirkevných škôl boli zanedbateľné.

Vyplýva to výsledkov Testovania 9, ktoré zverejnili v utorok. Tento rok ho prvýkrát písali deviataci, ktorí sa podľa reformných osnov učili už počas celého druhého stupňa.

Tohtoroční deviataci lepšie dopadli v slovenčine, v priemere dokázali test vyriešiť na 67,51 percenta. Matematické úlohy na 60,07 percenta.

„Výsledky poznačili aj učebnice, reformným ročníkom dlho chýbali, učilo sa z rôznych náhradných podkladov,“ vraví Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý Testovanie 9 zastrešuje.

Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) považuje za problém, že deťom chýba logické myslenie a nevedia využívať matematiku v praktických úlohách.

„Zámerom je posilnenie výučby matematiky, pričom na jeho príprave už pracuje Štátny pedagogický ústav,“ odkázal po svojom tlačovom odbore. Vlani hovoril aj o pláne zaviesť povinnú maturitu z matematiky.

Gymnazista ako deviatak

„Ukázalo sa, aké unáhlené bolo prílišné škrtanie hodín matematiky,“ hodnotí predseda Slovenskej matematickej spoločnosti Roman Nedela.

Išlo o súčasť školskej reformy exministra Jána Mikolaja z SNS. Pred piatimi rokmi ju zaviedol s podporou Smeru.

„Výučba matematiky sa tak zjednodušila, že dnes končiaci gymnazista má z nej také vedomosti ako kedysi deviatak,“ vraví Nedela.

Kliknite na obrázok, zväčšíte ho.

Dopletené osnovy

Jednou z najúspešnejších škôl v testoch je cirkevná Spojená školy sv. Františka z Assisi v Bratislave.

Riaditeľ školy Ján Horecký kritizuje, že Mikolaj spustil reformu bez dostatočnej prípravy.

„Štátny vzdelávací program by sa mal upraviť, má plno chýb. Napríklad piataci majú počítať len do stotisíc. Percentá, ktoré by už mali ovládať, sú v osnovách až v siedmej triede, čo nezodpovedá realite, pretože sa s nimi bežne stretávajú aj v obchodoch, keď sú zľavy v percentách,“ vraví Horecký.

Elite odpustia prijímačky

Stredné školy dosiaľ väčšinou brali bez prijímačiek tých, čo dobre napísali Testovanie 9.

Teraz môžu skúšky odpustiť iba deviatakom, ktorí test z matematiky aj slovenčiny napísali na 90 a viac percent.

Z takmer 42­-tisíc deviatakov taký výsledok dosiahlo len okolo 2800.

„Najviac talentovaných žiakov bolo v Prešovskom a Žilinskom kraji. Najmenej v Bratislavkom kraji, pretože tu sú najšikovnejší hlavne na osemročných gymnáziách,“ povedala Kanovská.