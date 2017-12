O Čentéšovi majú rozhodnúť vďaka doktríne nevyhnutnosti

Ak vláde prejde jej zámer, Jozef Čentéš už teraz avizuje, že sa obráti na Štrasburg.

Ak vláde prejde jej zámer, neúspešný kandidát na generálneho prokurátora už teraz avizuje, že sa obráti na Štrasburg.

BRATISLAVA. Premiér Robert Fico (Smer) nepočkal na návrh predsedníčky Ústavného súdu Ivetty Macejkovej, ktorý by ozrejmil, ako riešiť patovú situáciu na jej súde.

Predbehol ju a vláda prináša paragrafový návrh, čo spraviť v situácii, keď Ústavný súd zahltili námietky zaujatosti sudcov v súvislosti so sťažnosťou Jozefa Čentéša. Ten je parlamentom zvolený, ale prezidentom Ivanom Gašparovičom nevymenovaný za generálneho prokurátora.

„Stav chaosu“ sa rozhodol Fico a minister spravodlivosti Tomáš Borec (za Smer) riešiť novelou zákona o konaní pred Ústavným súdom.

Platiť by mohla do začiatku letných prázdnin. Fico už nečaká na Macejkovú, chce už totiž vyriešiť, či parlament môže voliť nového kandidáta na generálneho prokurátora.

Doktrína nevyhnutnosti

Novela do zákona zakotví takzvanú doktrínu nevyhnutnosti. Teda aby v prípade veľkého množstva námietok rozhodovali aj vylúčení či namietaní sudcovia.

V prípade Čentéša si to minister a premiér predstavujú tak, že rozhodne senát, ktorý dostal sťažnosť na stôl ako prvý. Dvaja sudcovia tohto senátu – Peter Brňák a Milan Ľalík, však už boli vylúčení.

Čentéš už v stredu avizoval, že s takýmto riešením nesúhlasí. „V právnom štáte je neprípustné, aby akákoľvek legislatívna zmena zasahovala do právoplatného skoršieho rozhodnutia Ústavného súdu a akokoľvek menila alebo rušila jeho účinky,“ hovorí.

Varuje, že ak jeho sťažnosť budú posudzovať títo vylúčení sudcovia, obráti sa na Európsky súd pre ľudské práva.

V takom prípade sa premiér rýchleho riešenia Generálnej prokuratúry, ktorá šéfa nemá už vyše dvoch rokov, opäť nedočká.

Minister spravodlivosti sa spolieha, že európsky súd v prípade sporu novelu zákona ich vlády odobrí. Samotný Štrasburg na také riešenie totiž podľa Boreca odkazoval.

Jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská (SDKÚ) označila novelu, ktorá neprešla riadnym pripomienkovým konaním, za účelovú a nebezpečnú.

Upozorňuje, že stačí, aby jeden z účastníkov namietol niektorého z členov senátu. Protistrana v reakcii namietne zvyšok súdu a podľa vládou navrhnutého riešenia tak o spore rozhodne automaticky senát, ktorý sa k nemu dostal ako prvý. Účastník konania by mohol účelovou námietkou rozhodnúť, aký senát jeho vec posúdi.

Rôzne názory expertov

Ústavní právnici sa pri hodnotení vládneho riešenia nezhodujú. Ján Drgonec ho schvaľuje. Peter Kresák si myslí opak.

Objektívnejšie by podľa neho bolo, aby súd postupoval odzadu. Námietky by začal rozuzľovať senát, ktorý sa k nim dostal posledný. Sudcovia by tak dostali šancu, aby sa posúdilo, či sú, alebo nie sú zaujatí.

Macejková reagovala stručne: rešpektuje vládne riešenie. Plénum sa má situáciou zaoberať o týždeň.