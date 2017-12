Učitelia z celého Slovenska prídu 7. mája protestovať pred parlament

Odborári tentokrát nechcú narušiť vyučovanie. Predpokladajú, že každý okres pošle jeden autobus.

24. apr 2013 o 16:22 TASR

BRATISLAVA. Zamestnanci škôl budú znova protestovať. Pred budovu parlamentu prídu 7. mája o 13.00 h.

O vyhlásení protestu v tento deň dnes rozhodla mimoriadna rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Práve 7. mája sa má školský parlamentný výbor zaoberať správou o stave školstva z dielne ministra Dušana Čaploviča (Smer).

Žiadajú každoročné navýšenie o 200 miliónov

Odborári žiadajú, aby v správe bola zakotvená ich hlavná požiadavka - navýšenie investícií do školstva každoročne vo výške 200 miliónov eur.

Čaplovičova správa totiž nekonkretizuje, o koľko finančných prostriedkov viac má ísť každý rok do vzdelávania. Uvádza len, že do roku 2020 by malo ísť do školstva šesť percent HDP.

"Všetko v správe je postavené do roku 2020. Ale mandát tejto vlády je do roku 2016," povedal dnes po rokovaní rady líder odborárov Pavel Ondek.

Protest v hlavnom meste bude celoslovenský.

"Predpokladáme, že takmer každý okres zabezpečí jeden autobus. Pokiaľ sa splnia naše očakávania, je možné, že sa tam zhromaždí do 5-tisíc ľudí," podčiarkol Ondek.

Chod škôl bude podľa neho riadne zabezpečený.

"Nechceme nabúrať výchovný proces," dodal s tým, že tí, ktorí budú pracovať, si môžu na znak protestu pripnúť žlté stužky.

Ministerstvo má vraj nárast peňazí ako prioritu

Rezort školstva vyhlásil, že v tomto momente nebude komentovať aktivity odborárov.

"Z dlhodobých vyjadrení, ale aj napríklad na základe toho, že pre tento rok boli navýšené zdroje do školstva, je zrejmé, že skutočnou prioritou ministra Dušana Čaploviča je každoročný nárast peňazí do školstva," povedal hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

"Protestné zhromaždenie na veľké zmeny stačiť nebudú," domnieva sa predseda Nových školských odborov Ľudovít Sebelédi.

Dodal, že nové odbory chceli bojovať proti problémom školstva ostrým štrajkom v deň 13. marca, nezískali však podporu zamestnancov škôl.

V pondelok sú odborári pozvaní na okrúhly stôl školskej odbornej verejnosti, ktorý organizuje ministerstvo školstva.

V rovnakom čase bude o problematike školstva diskutovať aj Ľudová platforma strán KDH, Most a SDKÚ v parlamente. Odborári sa plánujú zúčastniť aj na tejto diskusii.

Učitelia v uliciach protestovali naposledy len koncom minulého roka v rámci najväčšieho štrajku školských zamestnancov.