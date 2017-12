Čaplovič pripravuje rozsiahle zmeny v odbornom vzdelávaní

Ministerstvo školstva chce pripraviť novelu zákona v spolupráci so zamestnávateľmi v prvom polroku 2014.

25. apr 2013 o 13:51 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu chystá rozsiahlu novelu zákona o odbornom vzdelávaní v spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi. Tá má zaručiť prepojenie vzdelávania s praxou.

Vyhlásil to minister školstva Dušan Čaplovič na tlačovej besede v rámci konferencie pod názvom Odborné vzdelávanie - možnosti transferu a implementácie prvkov duálneho vzdelávacieho systému.

Na ministerstve je vytvorená pracovná skupina, ktorá prípravy novely konzultuje s rezortom hospodárstva a s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľom je novelu predložiť v prvom polroku 2014. Pred ňou chce ministerstvo predložiť dve novely, a to novelu zákona o financovaní školstva, novelu zákona o odborných a pedagogických zamestnancoch a nasledovať bude veľká novela o odbornom vzdelávaní.

Berieme si príklad z Rakúska a Nemecka

Konferencia má byť dôležitým podnetom pre ďalšie konkrétne kroky aj na Slovensku v oblasti revitalizácie odborného vzdelávania prostredníctvom duálneho systému.

"Partneri, ktorých sme v strednej Európe oslovili, majú v tejto oblasti skúsenosti alebo začínajú rovnako ako my mnohé veci revitalizovať. Považujem to za veľmi dôležité, pretože odborníci si vydiskutujú skúsenosti a poznatky, aj keď nie všetko je možné jednoducho preniesť z inej krajiny do našej," informoval minister školstva Čaplovič.

S mnohými skúsenosťami a poznatkami je podľa jeho slov potrebné sa podeliť, pretože mnohé úspešné projekty priniesli Rakúsku a Nemecku najnižšiu nezamestnanosť mladých ľudí do 29 rokov.

"Tieto projekty sú nielen dobré, ale aj uskutočniteľné," dodal s tým, že Slovensko bude z výstupu konferencie čerpať pri príprave veľkej novely zákona o odbornom vzdelávaní. Skúsenosť Rakúska a Nemecka je pre Slovensko veľmi podnetná. S Českom máme dlhodobo spoločné korene a v minulosti fungovalo kvalitné duálne vzdelávanie.

"V mnohých formách sa kreoval duálny systém na princípe baťovského firemného prístupu, čo treba v nových podmienkach a priestore nielen oživiť a revitalizovať, ale predovšetkým uplatniť aj na Slovensku," doplnil Čaplovič.

Celý región má rovnaké problémy

Odborné vzdelávanie v Nemecku je na jednej z najvyšších priečok politickej agendy.

No veľkým problémom je, že nie je dostatok správne vzdelaných ľudí, preto narastá nezamestnanosť medzi mladými, konštatovala na tlačovej konferencii zástupkyňa nemeckého ministerstva školstva a vedy Kornelia Haugg.

"Som toho názoru, že kvalitný posun vo vzdelávaní môže prispieť k zníženiu nezamestnanosti. Sú potrební odborne vzdelaní ľudia, ktorí budú napĺňať požiadavky budúcich zamestnávateľov," uviedla.

V Rakúsku študuje podľa zástupcu rakúskeho ministerstva školstva, umenia a kultúry Hanspetra Hubera 80 percent mladých Rakúšanov na učňovských školách. Z toho 40 percent absolvuje duálne vzdelávanie a 40 percent plnoškolské učňovské vzdelávanie.

"Absolventi následne dostanú certifikáty, ktoré im pomôžu naštartovať pracovný život," doplnil. Podľa jeho slov

"Európska únia disponuje mnohými atraktívnymi vzdelávacími programami, treba využívať fondy Únie a budeme sa spolu so štátmi z dunajského regiónu snažiť tvoriť nové smery," informoval Huber.

"Všetci v regióne bojujeme s rovnakými problémami, poznamenal zástupca štátneho tajomníka pre ľudské zdroje Maďarskej republiky Zoltan Maruzsa. Spôsob riešenia je podľa neho revitalizácia vzdelávacieho systému.

"Treba nájsť rovnováhu medzi všeobecným a odborným vzdelávaním," dodal štátny tajomník ministerstva školstva a telovýchovy Česka Jiří Nantl s tým, že je potrebné, aby sa odborné vzdelávanie rozvíjalo.