Veľký protest sme tu mali a nič sa nezmenilo, tvrdia Nové školské odbory

Najväčší odborový zväz vyhlásil na 7. mája celoslovenský protest učiteľov pred budovou Národnej rady.

25. apr 2013





BRATISLAVA. Protestné zhromaždenie či nosenie stužiek zrejme nebude mať efekt na zmeny v školstve.

Myslí si to predsedníctvo Nových školských odborov (NŠO), ktoré chceli v deň deviatackeho monitoru 13. marca zorganizovať štrajk, no nezískali podporu učiteľov.

"Veľké protestné zhromaždenie zamestnancov školstva sme mali v septembri 2011 a odvtedy sa nič podstatné nezmenilo. Svojim členom a sympatizantom navrhujeme protest zvážiť a radšej sa pripravovať na dôraznejšie formy," napísalo predsedníctvo vo svojom stanovisku.

Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v stredu (24. 4.) vyhlásila celoslovenský protest v deň 7. mája o 13.00 h pred budovou parlamentu.

Práve v tomto čase sa má totiž školský parlamentný výbor zaoberať správou o stave školstva z dielne ministra Dušana Čaploviča (Smer).

Odborári žiadajú, aby v správe bola zakotvená ich hlavná požiadavka - navýšenie investícií do školstva každoročne o 200 miliónov eur, teda o 0,3 percenta HDP.

Finálna verzia Čaplovičovej správy, ktorú vláda vzala na vedomie 10. apríla totiž nekonkretizuje, o koľko finančných prostriedkov sa má každý rok navýšiť suma investovaná do vzdelávania, hoci jej pracovná verzia tento údaj obsahovala.

Dokument len uvádza, že do roku 2020 by malo ísť do školstva šesť percent HDP. "Všetko v správe je postavené do roku 2020. Ale mandát tejto vlády je do roku 2016," povedal v stredu po rokovaní rady líder odborárov Pavel Ondek.

Predseda odborového zväzu očakáva, že na protest budú vyslané autobusy z každého okresu a celkovo by tak mohlo prísť až 5000 zamestnancov škôl.

Učitelia v uliciach slovenských miest protestovali naposledy len koncom minulého roka v rámci najväčšieho štrajku školských zamestnancov.