Maďarič nechce vydať dokumenty o digitalizácii, tvrdia opoziční poslanci

Podľa opozície ministerstvo pod vedením Mareka Maďariča ohrozuje najväčší projekt slovenskej kultúry.

25. apr 2013 o 15:31 SITA

BRATISLAVA. Opoziční členovia parlamentného výboru pre kultúru a médiá tvrdia, že im ministerstvo kultúry nateraz odmietlo vydať dokumenty, na základe ktorých sa rezort rozhodol pokračovať v už raz vypovedanej zmluve.

"Minister Maďarič odmietol vydať kľúčové dokumenty v kauze digitalizácia," tvrdia poslanci Jozef Viskupič, Daniel Krajcer, Pavol Abrhan, Magdaléna Vášáryová a László Solymos v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol asistent hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Matúš Kollár.

Ministerstvo kultúry tvrdí, že na dnešnom poslaneckom prieskume predložilo poslancom tie materiály, ktoré viedli k dohode o urovnaní s konzorciom TMG.

"Tieto materiály mohli prítomní poslanci študovať neobmedzený čas, robiť si poznámky a samozrejme klásť otázky prítomným predstaviteľom ministerstva kultúry," uviedol hovorca ministerstva Jozef Bednár.

Opozícia podala trestné oznámenie

Dnes sa uskutočnil poslanecký prieskum na ministerstve kultúry, ktorý iniciovali. Jeho dôvodom boli podľa stanoviska "závažné pochybnosti o škandalóznom obnovení zmluvy so súkromným konzorciom TMG o digitalizácii nášho kultúrneho dedičstva", napísali poslanci.

V kauze digitalizácie národného kultúrneho dedičstva podali zástupcovia opozície z Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá trestné oznámenie. Urobili tak ešte začiatkom apríla.

"Dôvodom podania trestného oznámenia pre podozrenie z marenia úlohy verejným činiteľom sú naše domnienky o tom, že na ministerstve kultúry mohol byť spáchaný trestný čin, keď príslušné zodpovedné osoby nepreverili všetky dokumenty alebo celú dokumentáciu, na základe toho bola uzavretá dohoda s konzorciom Tender media group (TMG) a z toho môžu pre Slovenskú republiku vyplývať veľmi vážne ekonomické škody," povedal Daniel Krajcer pre médiá po podaní trestného oznámenia na Generálnu prokuratúru.

"Toto nie je pohon na Mareka Maďariča. Toto je snaha odvrátiť hroziace škody," konštatoval vtedy.

Spor medzi Krajcerom a Maďaričom

Opozícia v mediálnom výbore tvrdí, že ministerstvo kultúry tým, že pristúpilo k dohode o urovnaní zmluvy s konzorciom Tender media group (TMG), urobilo chybu a ohrozilo tak čerpanie niekoľko desiatok miliónov eur z eurofondov.

Ministerstvo podľa nich ohrozuje najväčší projekt slovenskej kultúry, ktorý tu doteraz bol.

Krajcer opakovane upozorňuje, že v projekte digitalizácie národného kultúrneho dedičstva sú výrazné pochybnosti, ktoré môžu viesť k tomu, že projekt Európska únia nepreplatí alebo ak sa v ňom bude pokračovať, bude SR musieť sumu naň poskytnutú preplatiť po kontrolách po skončení projektu.

Súčasný a minulý minister kultúry sa v názore na digitalizáciu nezhodujú. Podľa Krajcera zmluvu s konzorciom firiem na externú digitalizáciu národného kultúrneho dedičstva vypovedal právoplatne.

Maďarič tvrdí, že nie, čím Krajcer podľa právnych posudkov spôsobil stav, v ktorom hrozila nielen súdna žaloba, ale aj zastavenie celého procesu digitalizácie.

"Celé je to trochu taká detská hra, ktorú predvádza ministerstvo kultúry. Ako keď dieťa tvrdí - ja som niečo stratilo a tým to neexistuje. Ono by to možno ministerstvu kultúry vyšlo, pokiaľ by som nemal k dispozícii kópie tých dokumentov," tvrdil médiám Krajcer.