Kočner o údajnom vyhrážaní sa: Nenechám to tak, toto si nemôžu dovoliť

MARIÁN KOČNER hovorí, že sa na obvineniach z vyhrážania zasmial, ale varuje, že banka ponesie následky.

25. apr 2013 o 20:07 Monika Tódová

MARIÁN KOČNER hovorí, že sa na obvineniach z vyhrážania zasmial, ale varuje, že OTP banka ponesie následky. Nechápe, prečo by ho Generálna prokuratúra mala kryť.

Podľa výpovede člena predstavenstva OTP banky ste im na rokovaní oznámili, že Roman Kvasnica je „arogantný hajzel, ktorý ide proti Trnkovi“ a že mu necháte prejsť guľku hlavou.

„To vážne?“

Rieši to polícia.

„Keď to rieši polícia, vyjadrím sa polícii. A zasmial som sa nad tým.“

Nie je pravda, že ste to povedali?



„Samozrejme, že nie.“

Prečo by si člen predstavenstva banky vymýšľal?

„To sa musíte opýtať jeho.“

Takže nechcete fyzicky ublížiť pánu Kvasnicovi?

„Ja? Takto: že je pán Kvasnica arogantný hajzel, to môžete pokojne napísať, to si naozaj myslím, ale ostatné si ten pán asi vycucal z prsta. O pánu Kvasnicovi mám svoju mienku, viem prečo, aj on vie prečo. Nech sa páči, budem rád, ak to vyrieši polícia.“

Povedali ste to vraj na stretnutí s dvoma ľuďmi z banky v reštaurácii Tuliphouse v novembri alebo decembri 2012.

„To je zaujímavé. Prečo nepodal trestné oznámenie?“

Lebo by to pre váš vzťah s pánom Trnkom vraj nemalo zmysel.

„A čo to má s tým spoločné? Keď ten človek takéto niečo počul, mal ísť okamžite podať trestné oznámenie. Prečo to neurobil? Nemáte pocit, že to je čudné? Prešlo päť mesiacov. Keby to urobil v ten deň alebo na druhý deň, tak by niekto mohol jeho slovám prikladať vážnosť. Ale po piatich mesiacoch?“

Argumentuje vaším vzťahom s pánom Trnkom, lebo by vás zrejme Generálna prokuratúra aj tak kryla.

„To je čo za sprostosť? Prečo by ma kryla? A dnes už ma nebude kryť? Čo sa za päť mesiacov zmenilo? Mám taký pocit, že ich na to niekto nahovoril, asi banke tečie do topánok. Ale dobre, bude za to znášať konzekvencie, je to krivá výpoveď ako vyšitá a ja to takto nenechám. To si niekto nemôže dovoliť, o mňa si takto otierať hubu.“