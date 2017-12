Macejková o pate na Ústavnom súde: Ideálne riešenie nie je

Vládne riešenie patu na Ústavnom súde pre nevymenovanie Jozefa Čentéša vyvoláva veľa pochybností.

25. apr 2013 o 20:51 Veronika Prušová

BRATISLAVA. Ideálne riešenie patovej situácie na Ústavnom súde neexistuje, zhodujú sa ústavní právnici. Rôznia sa už, či je vhodný návrh schválený vládou.

Viacerým sa zdá, že účastníci konania začnú zneužívať námietky.

Ak namietnu sudcu, po novele bude stačiť, keď protistrana napadne zvyšok súdu a automaticky by spor rozhodoval pôvodný senát.

„Pokiaľ ide o možné zneužívanie, obávam sa, že vo všeobecnosti neexistujú ideálne riešenia,“ hovorí predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková.

Borec námietky nekomentoval

Minister spravodlivosti Tomáš Borec jednoznačnú odpoveď, či hrozí zneužitie námietok, nedal. Zodpovednosť za to nesie Ústavný súd, pripomína.

Poradca premiéra Eduard Bárány naopak hovorí, že návrat k prvému, náhodne vybranému senátu je silnou stránkou vládneho návrhu.

Neprekáža mu ani to, že na súde nie je elektronická podateľňa.

„Napriek tomu, čo sa o výbere hovorí, je to naozaj náhodné. Rozdáva sa to tam ako karty do mariáša,“ povedal z vlastnej skúsenosti Bárány, ktorý bol aj podpredsedom Ústavného súdu.

Ako slabú stránku vidí to, že návrh zasahuje do prebiehajúceho konania.

Nový zákon môže vniesť na Ústavný súd brutálny chaos, varuje Lukáš Fila

Riešenie našiel aj Procházka

Novelu vyvolala sťažnosť neúspešného kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša, ktorého odmietol do funkcie vymenovať prezident. Obaja postupne napadli 12 z 13 sudcov súdu.

Bývalý šéf Ústavného súdu Ján Mazák hovorí, že novela vyvoláva viac otázniky, ako ponúka riešenie.

Upozorňuje, že návrh nejde do skráteného legislatívneho konania.

„Z toho usudzujem, že účelom iniciatívy je skôr vyvinúť určitý, dá sa povedať, politický tlak na Ústavný súd, aby vo veci konal a rozhodol, ako ozaj prijať novelu, ktorá by evidentne bola živnou pôdou budúcich problémov s fungovaním súdu.“

Myslí si však, že proti takémuto tlaku sa nedá namietať, pretože situácia sa stáva ozaj neúnosnou.

Poslanec Radoslav Procházka predstavil jednoduchšie riešenie.

„Spočíva v pravidle, že v senátnych veciach síce možno namietať zaujatosť sudcov rozhodujúcich vo veci, ale nie je možné namietať zaujatosť sudcov rozhodujúcich o námietkach.“

Macejková: Harabin sa vyjadruje neprimerane

Šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin v stredu prišiel s nápadom, aby o námietkach rozhodoval Najvyšší súd.

Ústavných sudcov označil okrem iného za družstevníkov.

„Ťažko možno žiadať od ostatných zdržanlivosť a dôstojnosť v stanoviskách na adresu Ústavného súdu, ak sa jeden z vedúcich predstaviteľov súdnej moci, sudca Najvyššieho súdu vyjadruje takto neprimerane,“ ohradila sa Macejková.