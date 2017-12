Opozícia odmieta zmenu od Smeru, ktorá má vyriešiť pat na Ústavnom súde

Za zavedením doktríny nevyhnutnosti vidí Ľudová platforma snahu zabrániť vymenovaniu Jozefa Čentéša.

26. apr 2013 o 11:58 SITA

BRATISLAVA. Ľudová platforma odmieta vládny návrh zákona o organizácii Ústavného súdu, ktorým chce vyriešiť patovú situáciu na ústavnom súde v súvislosti s procesom voľby generálneho prokurátora.

Ako povedal na tlačovej besede po rokovaní platformy predseda KDH Ján Figeľ, Ústavný súd sa cez predsedníčku vyjadril, že vie situáciu riešiť, a to bez legislatívnej intervencie vlády.

„Očakávam, že to naplní bez politických hier a barličiek Smeru,“ povedal s tým, že odmietajú návrh vlády.

Podľa predsedu SDKÚ Pavla Freša riešiť zmenou zákona prebiehajúci spor je nemysliteľné.

Nie je to podľa neho snaha zmeniť fungovanie na Ústavnom súde, ale zabrániť, aby sa Jozef Čentéš stal generálnym prokurátorom.

Vláda sa rozhodla novelizovaním zákona o organizácii Ústavného súdu vyriešiť patovú situáciu na Ústavnom súde, ktorá vznikla v súvislosti s procesom voľby generálneho prokurátora.

Uplatňovať sa bude doktrína nevyhnutnosti vyplývajúca z tzv. Bangalórskych princípov správania sa sudcov.

Doktrína umožňuje pojednávať a rozhodovať vo veci sudcovi, ktorý by bol inak vylúčený, lebo ak by sa tak nestalo, viedlo by to k nespravodlivosti, respektíve odopretiu spravodlivosti.

Ústavný súd čelí situácii, do ktorej sa dostal po námietkovej vojne, keď Jozef Čentéš a prezident republiky Ivan Gašparovič postupne namietali zaujatosť jednotlivých sudcov.

Ústavná sudkyňa Marianna Mochnáčová ostala jediná, voči ktorej ani prezident, ani Čentéš nevzniesli námietku.