Rómom pomôžu povinné škôlky, myslí si SaS

Ak by rodič dieťa do škôlky nenahlásil, zobrali by mu dávky. Nové škôlky chce SaS stavať z európskych peňazí.

26. apr 2013 o 12:58 SITA

BRATISLAVA. Základom rómskej reformy by malo byť uzákonenie povinnej predškolskej výchovy pre všetky deti, tvrdí strana SaS.

Poslankyňa Lucia Nicholsonová chce preto už na májovej schôdzi Národnej rady predložiť novelu školského zákona, ktorá by povinnú predškolskú dochádzku od štyroch rokov dieťaťa zavádzala.

Chcú rozšíriť predškolskú výchovu

Zákon by zrušil nulté ročníky v základných školách a rozšíril financovanie predškolskej výchovy tak, aby rezort školstva poskytoval finančný príspevok na dva ročníky predškolskej výchovy namiesto súčasného jedného.

Zákon by nadobudol účinnosť v roku 2016.

"Na Slovensku oproti zvyšujúcemu sa trendu detí, ktoré chodia do predškolského zariadenia v krajinách Únie, klesá počet detí, ktoré chodia do predškolského zariadenia," vyhlásila Nicholsonová na tlačovej besede, kde predstavila návrh zákona.

Kým podľa nej napríklad v roku 2008 na Slovensku navštevovalo škôlky 79 percent štvorročných detí, v Taliansku to bolo 99 percent, vo Veľkej Británii 98 percent a vo Francúzsku 100 percent detí.

Cez škôlku k vyššej zamestnanosti

Problémom podľa poslankyne je, že predovšetkým deti zo sociálne málo podnetného prostredia do škôlok nechodia.

Tie deti, ktoré do škôlok chodia, sú podľa Nicholsonovej vo vyššom veku schopné dokončiť aj stredoškolské vzdelanie, vedia čítať a písať a nemusia ísť na úrad práce.

"Každý, kto povie, že takýto projekt je drahý a že na Slovensku na to nemáme peniaze, klame," myslí si Nicholsonová. Náklady spojené s návrhom zákona by financovali eurofondy.

Z peňazí Únie by sa postavili nové škôlky, ale aj zaplatili ľudia, ktorí by v nich pracovali. V konečnom dôsledku by tak podľa poslankyne pomohli aj zamestnanosti.

"Zamestnáme ľudí, ktorých dnes zamestnať nedokážeme, to sú kvalifikovaní pedagógovia a podobne," dodala.

Za nenahlásenie dieťaťa siahnu na dávky

Celé by to podľa Nicholsonovej fungovalo podobne ako dnes so školami.

Každé dieťa, ktoré by dovŕšilo štvrtý rok, by jeho zákonný zástupca nahlásil do spádovej škôlky, kde má dieťa trvalý pobyt.

V prípade, že by dieťa pochádzalo z rodiny, ktorá mu poskytuje dostatok podnetov a do škôlky chodiť nepotrebuje, čo by rodič vedel dokázať, rodič by podľa poslankyne ľahko získal výnimku.

Ak by rodič dieťa do škôlky nenahlásil a bol by pritom poberateľom dávok v hmotnej núdzi, dávku by mu odobrali.

Rovnako by mu odobrali aj prídavok na dieťa, resp. by mu bol vyplácaný cez osobitného príjemcu.

Tímlíder SaS pre školstvo Ivan Juráš doplnil, že novela zákona sa týka približne 25 až 26-tisíc detí.

"To je počet, ktorý zodpovedá zhruba 45 mil. eur, ktoré sú potrebné na to, aby tie deti mohli byť financované, aby sme ich mali kde umiestniť," povedal.

Prípadný nedostatok škôlok by podľa Juráša vyriešili zakúpením kontajnerových škôlok. Tá by pojala asi 60 detí a stála by asi 300-tisíc eur, čiže päť- až šesťtisíc eur na jedno dieťa, poznamenal Juráš.

"Vyrátali sme, že pre asi 25-tisíc detí by bolo treba asi 1500 nových pracovníkov," ukončil.