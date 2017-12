Ministerstvo školstva chce zakázať opakovanie nultého ročníka

Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka nulté ročníky nie sú systémové riešenie.

26. apr 2013 o 13:19 SITA

BRATISLAVA. Rezort školstva chce zakázať opakovanie nultého ročníka na základnej škole.

Navrhuje to v správe o stave školstva, ktorú ministerstvo vypracovalo na žiadosť parlamentu.

Nultý ročník pre znevýhodnených

Nultý ročník je v súčasnosti určený len pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a vyskytujú sa prípady, že žiaci tento ročník opakujú.

Podľa správy to má nepriaznivý dopad na ich ďalšiu školskú úspešnosť a spôsobuje, že mnohí žiaci ukončia základnú školu v nižšom ako 9. ročníku.

Neúspešnosť takýchto žiakov je zrejme, okrem vysokej náročnosti a veľkého rozsahu obsahu výchovy a vzdelávania, kde je dôraz najmä na encyklopedické vedomosti, podmienená aj nedostatočným poskytovaním podporných služieb.

V súčasnosti nulté ročníky navštevuje 3 487 žiakov.

Podľa informácií ministerstva školstva tento školský rok nultý ročník opakovalo 40 detí, v školskom roku 2011/2012 to bolo 19 detí. V roku 2010/2011 si nultý ročník zopakovalo 38 a rok predtým 24 detí.

Pollák: Nie je to systémové riešenie

Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka nutné ročníky nie sú systémovým riešením.

"Chceme, aby dieťa išlo do školy pripravené, aby nemuselo chodiť do nultého ročníka. Systémovým riešením by bola povinná škôlka," povedal pre agentúru SITA.

Povinná škôlka by pomohla odstrániť jazykovú bariéru, nestávalo by sa, že deti nepoznajú farby či nevedia používať ceruzku.

O tomto návrhu rokujú s rezortom školstva, ktorý navrhuje bezplatnú škôlku pre deti od štyroch rokov.

Pollák pripomenul, že napríklad v Dánsku je škôlka povinná pre deti, ktoré neovládajú materinský jazyk. U nás by to podľa neho mohla byť kombinácia viacerých kritérií.

Okrem detí, ktoré neovládajú jazyk dostatočne, by do škôlky napríklad museli chodiť aj deti dlhodobo nezamestnaných rodičov alebo tých, ktorí páchajú trestnú činnosť, myslí si splnomocnenec.

Zástupkyňa riaditeľa zo základnej školy Z. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi Marta Briestenská poznamenala, že u nich žiaci po absolvovaní nultého ročníka postupujú automaticky do prvej triedy.

Obvykle ten rok stačí na získanie zručností potrebných pre nástup do prvej triedy. Ak sa prejavia vážnejšie problémy, dieťa ďalej odporučia do pedagogicko-psychologickej poradne, dodala.