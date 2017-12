Fico na novinárskej súťaži: Chcem, aby sa o Slovensku nepísalo len čierno

Žiadam si večný mier so súčasnými aj budúcimi novinármi, napísal premiér do kroniky knižnice vo Zvolene.

26. apr 2013 o 16:54 TASR

ZVOLEN. Maľovať Slovensko nie len na čierno, ale aj v iných farbách, by si od budúcej generácie novinárov želal premiér Robert Fico.

Povedal to na stretnutí so študentmi stredných a vysokých škôl, ktorí sa vo Zvolene zúčastňujú novinárskej súťaže Štúrovo pero.

"Želal by som si, aby v médiách neboli len čierne správy, ale aj také, ktoré poukazujú aj na úspechy Slovenska. Mrzí ma, že dobrou správou pre média je iba zlá správa. Aj Slovensko je ale krajina, ktorá sa v porovnaní s inými štátmi môže pochváliť mnohými vecami. Očakával by som preto, aby nová generácia novinárov všetko nemaľovala len na čierno, pretože aj dobrá správa môže byť správou dobrou," vyhlásil.

Novinárčinu napriek tomu nazval ťažkým chlebíkom a spomenul, že medzi povolaniami, ktoré si vybral po absolvovaní topoľčianskeho gymnázia, bolo aj povolanie novinára. Konkrétne chcel byť športový komentátor. Nakoniec však zvíťazilo právo.

Aj keď vzťahy premiéra s novinármi nie sú najlepšie, o tom, že by ich rád zmenil, svedčia jeho slová, ktoré napísal do kroniky knižnice: Žiadam si večný mier so súčasnými aj budúcimi novinármi.

Štúrovo pero je najprestížnejšia celoslovenská súťaž podporujúca a rozvíjajúca novinárske nadanie študentov stredných a vysokých škôl. Súťaž umožňuje prezentovať výsledky výučby školy tvorbou žurnalistických žánrov, hodnotiť úroveň školských časopisov a konfrontovať ich s inými.

Súťaž si získala veľkú popularitu a každoročne sa jej vyhodnotenia zúčastňuje okolo 200 študentov. Súčasťou vyhodnotenia sú aj tlačové besedy a diskusie s významným hosťom z politického života Slovenska a úspešnými žurnalistami.

Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, zložená z profesionálnych novinárov. Súťaž vyvrcholí v sobotu, 27. apríla, vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien víťazom.