Ako písať v novinách o sudcoch, neporadí ani Borec

Minister spravodlivosti nechce zasahovať do konkrétneho sporu. Ombudsmanka hovorí, že sudcovia nie sú tabu.

26. apr 2013 o 20:17 Veronika Prušová

BRATISLAVA. „Súd dospel k záveru, že kritika verejných činiteľov, zvlášť v citlivej otázke, ako je nestrannosť a morálka sudcu v jeho súkromných aktivitách, obmedzuje slobodu prejavu,“ píše sa v rozsudku, podľa ktorého denník SME trikrát po sebe musí na titulnej strane zverejniť ospravedlnenie sudcovi Michalovi Trubanovi.

Rozhodnutie banskobystrického okresného súdu, ktoré potvrdil v marci aj krajský súd, sa týka článkov spred vyše štyroch rokov.

Písali sme o sudcovej poľovačke, pri ktorej za zastrelenú zver neplatil, ale ako protihodnotu dostali poľovníci z daného revíru možnosť streliť si na bažanta z chovu jeho otca.

Okrem iného bolo podľa súdu pochybením aj to, že autor v článku 13­-krát spomenul, že Truban poľoval zadarmo.

Súd tvrdil, že „neexistoval rozumný dôvod na zverejnenie negatívnej informácie, pretože žalobca konal v medziach zákona a etiky“.

Borec úvahy odmietol

Sudcovia Ako o nich písať bystrický súd hovorí: legitímne by bolo zverejniť citlivé informácie potom, ako novinár informácie overí u osoby, ktorej sa údaj týka a zverejní jej stanovisko,

postup denníka SME: autor článku sa so sudcom stretol a dohodli sa, že otázky pošle e­mailom; odpoveďou bolo, že sudca nesúhlasí s informovaním o svojej osobe.

Minister spravodlivosti za Smer Tomáš Borec sa v súvislosti s konkrétnym sporom nechcel pustiť do úvah, za akých okolností môžu novinári písať o poľovačkách sudcov a či sa na sudcov vzťahuje mimoriadna ochrana.

Úlohou ministerstva je podľa neho „zabezpečovať legislatívne a organizačno-technické podmienky riadneho fungovania súdov a nie komentovať rozhodovaciu činnosť súdov“.

Vo všeobecnosti však hovorí, že pri otázkach, ktoré sa týkajú práva na slobodu prejavu a práva na ochranu osobnosti, treba hľadať odpovede v rozsudkoch všeobecných súdov, Ústavného súdu aj Európskeho súdu pre ľudské práva.

Truban si počká

Sudca Truban sa v piatok nechcel vyjadrovať, či formu ospravedlnenia, ktorú v jeho prípade nariadil súd, považuje za primeranú.

Nepovedal ani, aké budú jeho ďalšie kroky. Počká si vraj, ako bude rozhodnutie súdu naplnené.

„Sudcovia nie sú tabu,“ hovorí bývalá sudkyňa, dnes ombudsmanka Jana Dubovcová.

Pripomenula, že sudcovia sú verejní činitelia a mali by počítať s tým, že sa môžu dostať do pozornosti. Latka pre sudcov by podľa nej mala byť ešte vyššie ako pre ostatných verejných činiteľov.

Médiá majú právo všímať si aj ich súkromie, okrem intímneho života, lebo súkromné aktivity sudcov môžu mať vplyv na dôveryhodnosť súdnictva.

V minulosti sa napríklad trnavský sudca Vladimír Tencer sám priznal k poľovačke, na ktorej sa stretol s jedným z neskôr zavraždených členov dunajskostredského gangu pápayovcov. Keď mu kauzu pridelili, sám sa z konania v máji 2004 nechal vylúčiť.