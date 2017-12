Vládna väčšina by mohla prísť o možnosť zastaviť konanie z politických dôvodov

Súčasný zákon nezabraňuje politickým zastaveniam konaní vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií.

27. apr 2013 o 11:16 TASR

BRATISLAVA. Vládna väčšina vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií by mohla prísť o možnosť zastaviť konanie voči verejnému funkcionárovi z politických dôvodov.

Počíta s tým návrh novely zákona o konflikte záujmov, ktorý pripravila pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých parlamentných strán.

Šéf výboru Miroslav Beblavý (SDKÚ) poukázal, že súčasný zákon nezabraňuje politickým zastaveniam konaní. O pokračovaní či ukončení konania rozhoduje väčšina vo výbore.

Ak sa tá rozhodne, že zastaví konanie, hoci existuje podozrenie z porušenia zákona, tak sa tak stane a už s tým výbor nemôže nič urobiť.

"Ak sa nenájde dosť hlasov na dokončenie stíhania, zametie sa to pod koberec," povedal Beblavý.

Pokiaľ by prešla v navrhovanom znení, tretina výboru by sa mohla odvolať na Ústavný súd, ak by mala pocit, že väčšina vo výbore rozhodla z politických dôvodov.

"Stratí sa možnosť väčšiny tohto výboru zastaviť konania z politických dôvodov," povedal Beblavý. Možnosť odvolať sa by nemal mať len výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ale aj iné orgány uskutočňujúce konanie.

Ústavný súd by mal následne tri možnosti. "Buď potvrdí zastavenie konania, alebo povie, že sa konanie zastaviť nemalo a rozhodne v prípade sám, alebo ho vráti späť do výboru," konkretizoval Beblavý.

Poznamenal, že tieto návrhy neboli pri príprave novely predmetom kontroverzie.

Novela má tiež zaviesť tzv. fiktívne rozhodnutie. To znamená, že ak výbor nerozhodne vo veci v stanovenej lehote, ktorú novela určuje na 120 dní, tak sa konanie automaticky ukončí.

"Takto to je napríklad pri žiadosti o sprístupnenie informácie podľa infozákona," doplnil Beblavý.