Čaplovič je podľa Fica prvý minister školstva, ktorý sa nebojí riskovať

Minister Čaplovič správou o stave školstva prvýkrát pomenoval veci tak, ako nikto pred ním, tvrdí premiér.

27. apr 2013 o 13:33 TASR

BRATISLAVA. Minister školstva Dušan Čaplovič má plnú podporu vlády a premiéra Roberta Fica.

V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to povedal šéf vládneho kabinetu.

Podľa neho ide o prvého ministra školstva, ktorý sa nebojí položiť hlavu na klát.

Zároveň správou o stave školstva prvýkrát pomenoval veci tak, ako nikto pred ním, pričom je o nej pripravený viesť dialóg so zainteresovanými ľuďmi.

"Už len z tohto dôvodu - pre jeho pracovitosť a pre ochotu ukázať verejnosti, v akom stave slovenské školstvo je, tento človek má a musí mať plnú podporu vlády a moju osobnú podporu," zdôraznil.

Jeho dôveru má naďalej minister vnútra Robert Kaliňák, a to aj po kauze Regionálnej Obstarávacej Agentúry z Horných Plachtiniec.

"Podstatné pre mňa je to, že nebolo minuté ani jedno euro. Len čo sa objavili nejaké pochybnosti, že by to nemuselo byť dobré, tak minister okamžite všetko zrušil, a tým to pre mňa skončilo," konštatoval Fico s tým, že Kaliňák zareagoval veľmi správne.

Dodal, že v tomto prípade zafungovali kontrolné mechanizmy a šéf rezortu vnútra konal.

"Má moju dôveru, pretože zvládol proces prijímania nového zákona o verejnom obstarávaní tak, že za ňu hlasovali aj opoziční poslanci. Kaliňák je minister, ktorý má mimoriadne ťažký rezort, okrem toho má pod kontrolou reformu verejnej správy. Zrušené, vybavené, tým to pre mňa skončilo," zdôraznil.

Fico zároveň potvrdil, že o danej obstarávacej agentúre a s ňou spojenom prípade nevedel, kým sa o tom neobjavili správy v médiách.