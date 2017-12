Opozícia chce vypracovať alternatívnu školskú reformu

Podľa Miroslava Beblavého z SDKÚ sa s Dušanom Čaplovičom spolupracuje najhoršie zo všetkých ministrov.

BRATISLAVA. Strany Ľudovej platformy v spolupráci s ostatnými opozičnými subjektmi vypracujú do konca leta návrh alternatívnej skupiny opatrení, ktoré majú zlepšiť situáciu slovenského školstva.

Po verejnej diskusii návrhy predložia do Národnej rady. Na tlačovej konferencii to oznámili predstavitelia Ľudovej platformy.

Chceli by konkrétne opatrenia, nielen filozofiu

Opoziční poslanci sú presvedčení, že slovenské školstvo potrebuje zmenu, ale terajší minister ju nechce a nevie presadiť.

"Ak sa nám podarí zhodnúť sa medzi sebou a s odbornou verejnosťou, mala by to byť veľmi konkrétna koncepcia obsahujúca návrhy konkrétnych opatrení, teda to, čo sme aj my od ministra žiadali, nielen všeobecný filozofický postoj," priblížil poslanec SDKÚ Miroslav Beblavý.

Zdôraznil, že Čaplovič dlhodobo odmieta diskusiu s opozíciou pri návrhoch zákonov a spolupracuje sa s ním asi najťažšie zo všetkých vládnych ministrov.

Čaplovič podľa nich nemá premyslený plán

Návrh na vyslovenie nedôvery Čaplovičovi do parlamentu nateraz opozícia nepredloží.

Poslanec za Most Árpád Érsek pripomenul, že školské odbory plánujú na 7. mája protestné zhromaždenie pred budovou parlamentu.

"V tomto kroku sa rýchlo rozhodovať a podávať návrh na odvolanie ministra nie je dobré. Možno, že o niekoľko mesiacov bude situácia iná," vysvetlil Érsek.

Minister školstva podľa Beblavého napriek činorodosti nemá premyslený plán, ako zlepšiť školstvo.

"Jeho riadenie ministerstva sprevádzajú škandály, vrtochy a manažérska neschopnosť. Nemá politickú váhu, aby vedel presadiť záujem vzdelávania a detí, je skôr agentom vonkajších záujmov v školstve," dodal.

Ako príklad uviedol, že Čaplovič najskôr sprísnil získavanie titulov docent a profesor, o niekoľko mesiacov ich ale navrhuje úplne zrušiť.

Poslanca za KDH Mariána Kvasničku znepokojuje anomália, že nie všetky školy zriaďovatelia rovnako financujú, ide o cirkevné či súkromné školy.

"To je prvý krok, ktorý treba spraviť, je to dokonca aj v rozpore s Ústavou, ponaprávať túto skrivodlivosť," povedal Kvasnička.