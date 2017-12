KDH podmieňuje účasť vo vláde vyšetrením vraždy Remiáša

Ján Figeľ nazval vraždu Róberta Remiáša aktom štátneho teroru. Jej vyšetreniu zabránili Mečiarove amnestie.

29. apr 2013 o 15:20 TASR

BRATISLAVA. Ak bude KDH v budúcnosti súčasťou vlády, bude trvať na nastolení spravodlivosti v prípade vraždy Róberta Remiáša.

Pred pamätným krížom na mieste, kde Remiáš presne pred sedemnástimi rokmi zahynul, to vyhlásil šéf strany Ján Figeľ.

Politikov chcú prinútiť rokovať

Ján Figeľ považuje vraždu Róberta Remiáša za akt štátneho teroru.

Vyšetreniu vraždy zabránili takzvané Mečiarove amnestie, ktoré sa týkali zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny a zmareného referenda.

Remiáš bol spojkou bývalého príslušníka SIS Oskara Fegyevesa, ktorý povedal, že za zavlečením exprezidentovho syna je tajná služba.

KDH sa dlhodobo usiluje o zrušenie Mečiarových amnestií, v parlamente už bolo šesť takýchto návrhov.

Na zrušenie amnestií podľa Pavla Hrušovského v súčasnosti nie je politický priestor.

"Naozaj nechceme robiť gestá, chceme rokovať a prinútiť k takejto zodpovednosti všetkých zodpovedných politikov na Slovensku," vyhlásil.

Figeľ: Bol to morálny aj právny suterén

"Robert Fico raz povedal, že to bol morálny suterén, ja by som k tomu dodal, že to bol aj právny suterén," dodal Figeľ.

Zdôraznil, že existuje nielen národné právo, ale aj medzinárodné, ktoré kladie účinnú spravodlivosť nad právny purizmus.

"To čo sa stalo a dialo na Slovensku, bolo uprednostňovanie paragrafov, kompetencií nad hľadaním vinníkov a spravodlivosti," uzavrel.