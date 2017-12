Ženy, ktoré porodia doma, nebudú musieť matrike ukazovať lekársku správu

Kritizované body by mali podľa informácií mimovládok z novely zákona o matrikách vypustiť.

29. apr 2013 o 15:52 TASR

BRATISLAVA. Novelu zákona o matrikách by mali na rokovanie vlády podľa informácii mimovládnych organizácií predložiť bez dvoch kritizovaných bodov, ktoré súviseli s témou domácich pôrodov.

"Problém, ktorý sa odkryl pri pôvodne navrhovanej legislatívnej úprave zápisu detí narodených mimo pôrodnice do matriky, je len vrchol ľadovca," povedala Janka Debrecéniová, právnička spolupracujúca so združením Občan, demokracia a zodpovednosť.

Návrh novely z dielne ministerstva vnútra vyžadoval, aby žena pri zápise doma narodeného dieťaťa do matriky predložila správu lekára o ukončení tehotenstva pôrodom.

Podľa mimovládok tak nútili rodičky absolvovať gynekologickú prehliadku, aj keď by ju samy nechceli.

V opačnom prípade by sa mohlo dieťa zapísať do matriky až po rozhodnutí súdu o určení materstva.

"Domáce pôrody na Slovensku nie sú nijako regulované a hoci štát priznáva ženám právo zvoliť si domáci pôrod, odmieta túto voľbu aj reálne podporiť. Ženy nemôžu rodiť s odbornou pomocou, vyriešená nie je ani starostlivosť po pôrode či zápis do matriky," uviedla Zuzana Krišková z občianskeho združenia Ženské kruhy.

Mimovládky pripomenuli, že Európsky súd pre ľudské práva potvrdil, že ženy majú právo zvoliť si pôrod doma ako rovnocennú možnosť k pôrodnici a štát má povinnosť im túto voľbu prakticky zabezpečiť.

"Domáce pôrody tak pre mnohé ženy žijúce v zahraničí predstavujú reálnu a legitímnu voľbu. Keď to ide v iných krajinách, niet dôvod, prečo by sme to nemali zvládnuť aj na Slovensku," dodala Krišková.

Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Čižmárikovej slovenská legislatíva termín domáci pôrod nepozná.

Pokiaľ aj žena porodí z časových dôvodov doma, býva následne prevezená aj s dieťaťom sanitkou do nemocnice, priblížila.

Žiadne zmeny zatiaľ ministerstvo neplánuje.