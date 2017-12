Sulík: SDKÚ, KDH a Most kolaborujú so Smerom

Strany Ľudovej platformy podľa SaS štyrikrát po sebe nedodržali dohodu pri voľbe šéfa NKÚ.

29. apr 2013 o 16:33 tasr, sita

BRATISLAVA. Ľudová platforma, ktorú tvoria SDKÚ, KDH a Most-­Híd, nedodržiava dohody a rozhodla sa kolaborovať s Robertom Ficom (Smer).

Na pondelkovej tlačovej besede to povedal šéf SaS Richard Sulík.

Liberáli podľa neho budú radšej na opozičnej periférii, ako by mali robiť farizejskú politiku ako ľudovci.

Reagoval tak na vyjadrenia platformy, že pri kandidátovi na šéfa Najvyššieho kontrolného úradu už nepočítajú s SaS a predložia vlastného kandidáta.

Na opozíciu sa iba hrajú, tvrdí líder liberálov

Sulík zdôraznil, že predseda NKÚ už mal byť dávno zvolený, zmarili to však podľa neho strany Ľudovej platformy.

"Štyrikrát po sebe nedodržali dohodu. SaS vždy dohody dodržala," povedal Sulík.

Poznamenal, že trojica strán dohody nedodržiavala ani počas minulej vlády, kedy boli spolu s SaS v koalícii. Ľudovci podľa Sulíka dohody nedodržiavali a naďalej nedodržiavajú preto, že sa rozhodli paktovať s Ficom.

"Opäť si myslia, že keď budú kolaborovať s Ficom, tak si ich vyberie do koalície v roku 2016, alebo nerozumiem, prečo to robia. Ak by platilo, že sú opozíciou, tak by splnili opozičnú dohodu, ale to nerobia," povedal Sulík.

Dodal, že SaS nemieni robiť farizejskú politiku ako to robia ľudovci, ktorí sa podľa neho hrajú na opozíciu, ale zároveň dúfajú, "že o nich Fico zakopne".

SMK vnímajú ako Orbánovho spojenca

Liberáli odmietajú župné koalície so Smerom a s SMK. Akúkoľvek spoluprácu s nimi opozičná strana chápe ako "spreneverenie sa hodnotám, ku ktorým sa hlásia strany súčasnej opozície".

"SMK vnímame ako tradičného spojenca Fideszu a Orbána, ktorého postoj k ľudským a občianskym právam, k ekonomike a susedským vzťahom je v príkrom rozpore s princípmi a hodnotami SaS," píše sa v stanovisku.

SaS vo vyhlásení odmieta, aby sa SMK na popud strán Ľudovej platformy stala súčasťou takzvanej pravicovej koalície pre župné voľby v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Typickou ukážkou zrady vlastných postojov je aj takzvaná slovenská koalícia v Nitre, kde si delia župnú korisť pravicové strany spolu so Smerom, tvrdia liberáli.