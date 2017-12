Kriminálna agentúra vyšetrí, či sa Kočner vyhrážal právnikovi smrťou

Právnikovi Romanovi Kvasnicovi, ktorému sa mal podnikateľ vyhrážať, sa zatiaľ policajti neozvali.

29. apr 2013 o 20:40 Monika Tódová, Monika Tódová, Matúš Burčík

BRATISLAVA. Výpoveď člena predstavenstva OTP banky, podľa ktorej sa podnikateľ Marián Kočner pred ním a kolegom vyhrážal smrťou právneho zástupcu banky Romana Kvasnicu, vyšetrí Národná kriminálna agentúra, ktorá patrí priamo pod policajné prezídium.

Rozhodol tak v pondelok policajný prezident Tibor Gašpar.

„Prípad bude vyšetrovať ten istý vyšetrovateľ, ktorý vyšetruje kauzu Glance House, pretože to môže mať súvis.“

Nie je to urgentné

Predstaviteľ banky minulý týždeň vypovedal, že Kočner na stretnutí koncom roku povedal, že Kvasnica je „arogantný hajzel, ktorý ide proti Trnkovi“ a ktorému nechá „prejsť guľku hlavou“.

Dovtedy o vyhrážke nehovoril, tvrdí, že si myslel, že to nemá zmysel, keďže Kočner je kamarát námestníka generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.

Nepovedal to ani Kvasnicovi, ktorý sa o vyhrážke podľa neho dozvedel až na výsluchu, kde bol prítomný.

„Z polície ma zatiaľ nikto nekontaktoval,“ povedal Kvasnica. Nechcel komentovať, či to považuje za správne.

„Keby to bolo také urgentné a hrozila by reálna hrozba, kontaktovali by sme ho,“ hovorí Gašpar.

Kvasnica podľa neho nežiadal o zvýšenú ochranu a polícia ho vypočuje. „Na Slovensku je prípadov takejto vyhrážky denne niekoľko. Budeme sa tým seriózne zaoberať ako každým iným prípadom,“ povedal.

Kočner v rozhovore pre SME povedal, že nemá záujem Kvasnicovi ublížiť, poprel, že by sa mu vyhrážal. Tvrdil, že to tak nenechá. V pondelok nezdvíhal telefón.

Na stretnutí bol podľa výsluchu prítomný ešte jeden vedúci predstaviteľ banky.

Kočnerova veta bola podľa výpovede reakciou na to, keď mu dvaja zástupcovia banky oznámili, že advokátom banky je Kvasnica a budú už komunikovať iba písomne.

Boli v kontakte

Banka požičala 5,5 milióna eur na výstavbu bytovky Glance House a cíti sa poškodená.

Kočner v pondelok 19. novembra SME povedal, že sa s OTP bankou dohodol na odkúpení pohľadávky voči firme Glance House a že zmluvu podpíšu v priebehu týždňa.

Banka to vtedy nekomentovala. V piatok 23. novembra vydala vyhlásenie, v ktorom obchod s Kočnerom poprela.

Polícia vyšetruje aj Trnku, ktorý umožnil prevod bytovky na ľudí blízkych Kočnerovi napriek tomu, že prevody zablokovala špeciálna prokuratúra.