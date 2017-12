Martvoň zo Smeru má pre Ústavný súd iné riešenie ako Fico

Nerozhodoval by trojčlenný senát, ale všetkých trinásť sudcov. S návrhom súhlasí aj Radoslav Procházka.

BRATISLAVA. Poslanec Smeru Anton Martvoň dnes prišiel s nápadom, že by Ústavný súd mohol rozhodovať v prípade vyblokovania sudcov pre ich zaujatosť v pléne, a nie v senáte.

Znamená to, že o spore medzi Ivanom Gašparovičom a Jozefom Čentéšom by rozhodovalo všetkých trinásť sudcov a nie iba trojčlenný senát, ako to predpokladá vládna novela zákona.

Neskôr vydal tlačovú správu, v ktorej uviedol, že nápad bol zamýšľaný iba v hypotetickej rovine, pre odbornú diskusiu a pre budúcnosť.

Vládne riešenie podľa vlastných slov obhajoval ako jediné v súčasnosti vhodné a správne.

Martvoň: Špecifické riešenie špecifickej situácie

Poslanec Smeru o nápade pôvodne vyhlásil, že "každý by mohol vyjadriť svoj názor na danú problematiku, bolo by to demokratické a zároveň by nikto nemohol namietať, že senát bol pre niekoho výhodnejší".

Ústavný súd doteraz môže rozhodovať v pléne len vo vzťahu k zjednocovaniu judikatúry.

Priznal, že vyblokovanie ústavných sudcov v spore Gašparoviča a Čentéša predstavuje špecifickú situáciu, preto aj jej riešenie je špecifické.

Nápad by podľa neho mohol byť nevyhnutným riešením aj vo vzťahu k Európskemu súdu pre ľudské práva a vo vzťahu k rovnosti účastníkov konania.

Procházka: O tomto hovorím už týždne

S návrhom súhlasil aj nezaradený poslance Radoslav Procházka.

"To je riešenie, ktoré nevyžaduje žiadny zásah do zákona, to je presne to, čo hovorím dlhé týždne. Ústavný súd má nástroje, aby vec vyriešil vlastnými silami. V ústavnom štáte platí deľba moci, nemá opodstatnenie, aby vláda zasahovala, ak to vie ústavný súd vyriešiť sám," dodal Procházka.

Procházka povedal na margo skráteného konania o novele zákona, že v Smere sa "zjavne rozbehla vnútrostranícka súťaž o to, kto rýchlejšie a horšie poprie svoje slová. Pán premiér túto disciplínu zvláda ešte lepšie ako polokľuky".

Ako konštatoval, nebolo pripomienkové konanie, nebola legislatívna rada vlády a nebude ani riadne konanie v parlamente.

Premiér pred týždňom po schválení návrhu vo vláde povedal, že novela pôjde na riadnu chôdzu, teraz vláda skrátené konanie schválila.

"Právny štát má dva základné piliere - všeobecnosť a zákaz spätného pôsobenia. Vláde sa tu darí porušiť obidva zákazy naraz. Upravuje individuálnu vec a upravuje ju so spätnou pôsobnosťou. To je definícia opaku právneho štátu," vysvetlil Procházka.